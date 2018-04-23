Мужчину осудили за экстремистские посты и призывы к терроризму

В Самаре суд вынес приговора Вадиму Дронжику, которого признали виновным в призывах к террористической деятельности и оправдании терроризма, а также в размещении экстремистских материалов в интернете. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Самарской области.

Как было установлено, с 2014 по 2015 г. Дронжик разместил на своей странице в соцсети экстремистские и призывающие к терроризму материалы.

Приволжский окружной военный суд назначил мужчине два года и два месяца колонии-поселения.