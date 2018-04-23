Мужчину осудили за экстремистские посты и призывы к терроризму

В Самаре суд вынес приговора Вадиму Дронжику, которого признали виновным в призывах к террористической деятельности и оправдании терроризма, а также в размещении экстремистских материалов в интернете. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Самарской области.
Как было установлено, с 2014 по 2015 г. Дронжик разместил на своей странице в соцсети экстремистские и призывающие к терроризму материалы.
Приволжский окружной военный суд назначил мужчине два года и два месяца колонии-поселения.
Последние комментарии
Злободневно. Прокуратура в лице подобных дам беспредельничает. Неправильно это....
Степан Степанов прав! Не красят такие как Денисова Марина, мл. советник юстиции цех прокуратуры. Не просто страну коррупция погубит, а привлекать таких надо.
Какие люди, Мурат Азраилович, так вы же сами ее из Иванова с мужем привезли, а потом оба ее тут одну и оставили, вот она и чудит себе на жизнь тут теперь. Говорят с катушек слетела баба совсем - мужики, бабки... эту страну погубит коррупция.
Эта Денисова еще та к**за. Бывший муж у нее в генпрокуратуре трудится, он щас будет за нее впрягаться. Просто Марина Денисова хотела денег тоже набегу по этому делу. Интересно посмотреть, чем все кончится.
Бывает и так. На самом деле - история проданного дела