ВТБ запустил новые функции в интернет-банке ВТБ-Онлайн

Новый функционал интернет-банка ВТБ-Онлайн позволяет клиентам банка быстрее и удобнее проводить ряд операций.
К основным нововведениям интернет-банка ВТБ-Онлайн относится возможность отслеживать статус выпускаемой банковской карты, а также получать информацию о месте и о сроке ее доставки в офис.
Клиенты могут узнать ПИН-код по новой карте прямо в интернет-банке, без посещения офиса и дополнительного звонка в банк. Активировать ее можно в банкомате.
Пользователи ВТБ-Онлайн могут дистанционно заказать типовые справки по своим продуктам. Это могут быть справки о наличии счетов, о доступном остатке по счету и карте, о наличии или отсутствии задолженности или закрытия кредитного договора, о наличии ссудной задолженности, об общей задолженности клиентов и др. Все справки оформляются на бланке с подписью и печатью банка. После оформления заявки в пункте меню "Заказ справок", клиенты получат ее в течение нескольких минут в формате PDF по указанному адресу электронной почты.
В настоящее время к дистанционным каналам банка подключены 5 млн клиентов. Из них более 3,5 млн являются активными пользователями. Ежемесячно количество совершаемых клиентами дистанционных операций превышает 15 млн.
Последние комментарии
а где-же все-таки деньги?
Сегодня забегал в Сбер по этому вопросу как раз. Всё в силе. Сниженные ставки уже предлагаются.
Заправок у нас как раз хватает, а вот ещё одно отделение Сбера лишним не будет, тем более которое сможет обслуживать водителей. Это, наверное, что-то наподобие Макдрайва, только с экспресс депозитами и кредитами.
Это мнение ЦБ. Причём ещё до арбитража.
И правильно, что у Волошина позитивный настрой. Здесь большая вероятность отзыва этогоисполнительного листа. Да и сумма которую требуют по сути обратно вернётся в Эл банк. Очень жаль, что в очередной раз некоторые пытаются спекулировать на скандалах выполняя свои определённые задачи.