Ночью в пос. Алексеевка под Кинелем тушили пожар в котельной

В понедельник, 23 апреля, в 3:35, в Центр управления в кризисных ситуациях поступило сообщение о пожаре на ул. Ульяновской в пос. Алексеевка города Кинель, сообщили в ГУ МЧС России по Самарской области.

На месте происшествия горели доски и обшивка стен в котельной на площади 10 кв. м. Восемь человек с применением двух единиц техники полностью ликвидировали пожар в 4:10. Данных о пострадавших нет. Обстоятельства возгорания и ущерб от пожара устанавливаются.