В Самаре День Весны и Труда отметят праздничным шествием трудовых коллективов

В Праздник Весны и Труда, 1 мая, на площади имени В. В. Куйбышева города Самары состоится праздничное шествие трудовых коллективов города.

Представители трудовых коллективов города, собравшись в единую многотысячную колонну, с 11.00 начнут праздничное прохождение через площадь им. В. В. Куйбышева (от улицы Ленинградской по улице Молодогвардейской до Студенческого переулка).

Главный праздник весны и труда в этот день объединит представителей различных отраслей и профессий, жителей и гостей города Самары.

Сразу после окончания шествия на площади им. В. В. Куйбышева все участники праздника увидят уникальную программу "Танцующие автомобили", в которой 50 автомобилей различных моделей АВТОВАЗа (как новинки современного модельного ряда, так и модели, ставшие историей) "закружатся" в едином праздничном танцевальном ритме. Зрители увидят, как под музыку рождается "танец — диалог" профессиональных танцоров и виртуозов, находящихся за "штурвалами" автомобилей. Примечательно, что данная программа демонстрируется впервые и специально создается для первомайского праздника.

Гостей праздника ждет зрелищное представление "Автородео" с участием лучших каскадеров Самарской области и России. Красочным завершением праздничного мероприятия станет "парадное шествие автомобилей" — участников программы.

Кроме того, 1 мая станет очередным конкурсным мероприятием для пользователей мобильного приложения "Точка роста". Во время проведения праздничного шествия каждый участник, зарегистрированный в приложении, сможет поставить отметку (чек-ин) на интерактивной карте с указанием промо-кода академической группы вуза или ссуза, которую он поддерживает. Баллы за чек-ин будут учтены при формировании рейтинга участия групп в мероприятии.

Зрители смогут комфортно разместится на трибунах, установленных для них на площади Куйбышева и приветствовать участников шествия, наблюдать за выступлением творческих и спортивных коллективов.

Вход на трибуны свободный. Проход на площадь имени В. В. Куйбышева через КПП со стороны улиц Галактионовской/Красноармейской и улиц Галактионовской /Вилоновской с 9.30, сообщает департамент информационной политики администрации губернатора Самарской области.