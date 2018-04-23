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Футбол Спорт

Сергей Корниленко: "Отметка в 50 голов для меня не предел"

САМАРА. 23 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В матче 34-го тура Первенства ФНЛ форвард Сергей Корниленко забил свой юбилейный, 50-й гол за "Крылья Советов". Таким образом, белорус стал вторым бомбардиром самарской команды в российской истории, уступая по количеству забитых мячей только Андрею Каряке (56 голов).

"За 7 лет Самара стала для меня домом, а "Крылья Советов" – главной командой в моей карьере. Переходя сюда после "Блэкпула" я не думал, что все сложится именно так. "Крылья Советов" – команда с большой историей и армией болельщиков, это всегда мотивировало выкладываться на сто процентов в каждом матче и приносить клубу максимум пользы, как на поле, так и за его пределами. Во многом благодаря поддержке болельщиков мне удавалось многое, для меня это важно. Я хочу искренне поблагодарить их за это. Отметка в 50 голов – это приятно, но не предел. Я к статистике отношусь спокойно и хочу поиграть еще пару лет", - улыбается Сергей Кониленко.

"Если же вспоминать самые запоминающиеся голы... Наверное, это гол "Динамо" в 2011-м на "Металлурге" в проливной дождь и дубль в ворота "Зенита" на выезде в августе 2015-го. После тех мячей испытал сильнейшие эмоции. Сейчас же для нашей команды главная цель – выход в Премьер-лигу. Если честно, голова в данный момент занята только этим. С уверенностью могу сказать, что открытие нового стадиона в Самаре – событие, которое мы все с нетерпением ждем – добавит нам дополнительных эмоций и поможет в выполнении важнейшей задачи. "Крылья Советов" должны играть в Премьер-лиге на такой красивой арене. Болельщики нашей команды это заслужили", - рассказал Сергей Корниленко в мини-интервью официальному сайту клуба.

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