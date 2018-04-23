На "Лада-Арене" пройдет хоккейный "Кубок Тольятти"

На льду "Лада-Арены", с 24 по 28 апреля, пройдет традиционный турнир "Кубок Тольятти". Пять команд по итогам кругового турнира определят победителя и призеров.
За победу в турнире поспорят: "Ладья" (Тольятти), "Стальные Лисы" (Магнитогорск), "Спутник" (Альметьевск), ЦСК ВВС (Самара), "Челны" (Набережные Челны).
Вход на матчи по пригласительным билетам, которые можно бесплатно получить в кассах ЛДС "Лада-Арена", сообщает официальный сайт клуба.
Последние комментарии
Когда же нам, обычным работягам, выплатят долги? Мне уже 9 лет не могут выплатить долг, и всем пофиг. Нам что, всем в футболисты переквалифицироваться?А кто работать будет?
интересно
Замечательное дело, одно из немногих, что удалось на все 100!
Дворовые собираются из ненужных игроков?
Ну всё! Дядя Коля теперь и хоккей развалит вслед за футболом и баскетболом!