На "Лада-Арене" пройдет хоккейный "Кубок Тольятти"

На льду "Лада-Арены", с 24 по 28 апреля, пройдет традиционный турнир "Кубок Тольятти". Пять команд по итогам кругового турнира определят победителя и призеров.

За победу в турнире поспорят: "Ладья" (Тольятти), "Стальные Лисы" (Магнитогорск), "Спутник" (Альметьевск), ЦСК ВВС (Самара), "Челны" (Набережные Челны). Вход на матчи по пригласительным билетам, которые можно бесплатно получить в кассах ЛДС "Лада-Арена", сообщает официальный сайт клуба.