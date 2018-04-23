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Баскетбол Спорт

БК "Самара-2" в "Финале восьми" обыграл "Локомотив-Кубань-2" - 74:71

САМАРА. 23 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В понедельник, 23 апреля, в матче "Финала восьми" БК "Самара-2" сыграл с БК "Локомотив-Кубань-2".

На первых минутах самарцы пару раз проиграли "свой" подбор, позволяя соперникам набирать очки. Два подряд прохода Филиппа Стойко (второй из них — с бонусным штрафным) позволили команде выйти вперед (8:7), но ненадолго — к середине периода она уступала — 9:17. Новый импульс хозяевам придал Агасий Тоноян, набравший 6 очков подряд и организовавший рывок 9:0. На этот раз лидерство удалось удержать до конца четверти — 21:20.

Второй период "Самара" начала неудачно: более трех минут без набранных очков — и уже 21:28. Две трехи Филиппа Стойко, два прохода Дмитрия Гусенкова — и все это за три минуты — 31:30. Потом самарцы взяли паузу, позволив южанам выйти вперед. Ровно до того момента, как Тоноян и Стойко выдали залп из двух трехочковых — 41:38. Но на большой перерыв команды ушли вровень — 41:41.

Неприятная традиция заваливать начало периода продолжилась и в третьей четверти. Сыграли три с половиной минуты — 45:52. Пришлось Дмитрию Гусенкову "включать" всю свою энергию, чтобы завести команду: несколько его головокружительных проходов — и самарцы выигрывают четырехминутный отрезок 11:1, снова вырываясь в лидеры. К концу периода они имели небольшой задел — 57:55.

Зато в заключительной четверти удалось не проспать первые минуты. Треха Агасия Тонояна, добивание Олега Черепанова — хозяева держались за минимальный перевес. Но за 3:31 до завершения основного времени, допустив пару ошибок, все же дали краснодарцам сравнять счет — 68:68. А еще через минуту уже уступали - 70:71.

Развязка наступила, как и положено по законам жанра, на последней минуте. Дмитрий Гусенков в который раз прорвался к кольцу соперника — и "Самара" снова на корпус впереди! Пара атак краснодарцев захлебнулись в толчее под кольцом, и Филипп Стойко с линии штрафных хладнокровно вынес сопернику приговор — 74:71.

Во вторник, 23 апреля, "Самара-2"  сыграет с "ЦСКА-Юниор". Матч пройдет в "МТЛ Арене", начало — в 19-00, сообщает официальный сайт клуба.

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