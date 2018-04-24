В Самаре задержаны мужчины, хранившие крупную партию героина

В Самаре сотрудники Управления по контролю за оборотом наркотиков областного главка получили информацию о возможной причастности трех гостей региона к сбыту запрещенных веществ. Полицейские установили место, где один из подозреваемых, предположительно, будет делать "закладку".
Предполагаемый злоумышленник приехал на автомобиле к одному из домов, расположенных на ул. Ташкентской. Оперативники перекрыли движение мужчине служебным автотранспортом. Пытаясь скрыться от полицейских, подозреваемый допустил наезд на полицейского и столкнулся с легковым автомобилем, проезжавшим мимо.
После этого мужчина скрылся с места происшествия. Вскоре сотрудники полиции установили местонахождение предполагаемого злоумышленника и задержали в квартире его знакомого, расположенной в Железнодорожном районе Самары.
Полицейскими установлены еще два мужчины, совместно с которыми задержанный, предположительно, осуществлял сбыт наркотиков на территории Самарской области. Ими оказались также жители других регионов 32 и 29 лет. У каждого из предполагаемых злоумышленников существовала своя функция по поиску покупателей, организации "закладок" и получению денежных средств.
В ходе обыска у предполагаемых злоумышленников полицейские обнаружили и изъяли 67,12 гр героина. В настоящее время мужчины подозреваются в причастности к незаконному обороту около 500 граммов запрещенных веществ.
По данному факту в СЧ ГСУ ГУ МВД России по Самарской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.3 ст. 30, п. "г" ч. 4 ст. 228.1 Уголовного кодекса Российской Федерации "Покушение на сбыт наркотических средств в крупном размере". Подозреваемые в организации сбыта запрещенных веществ взяты под стражу. Мера пресечения предполагаемому закладчику — подписка о невыезде.
В отношении 34-летнего подозреваемого СУ СК РФ по Самарской области проводится доследственная проверка по признакам преступления, предусмотренного ст. 317 Уголовного кодекса Российской Федерации "Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа".
Последние комментарии
Ты читаешь невнимательно,Кофанов, Пигасова только судят по этому эпизоду, да и сам УК и УПК РФ почитай, ты тоже там в зоне риска.
Недоумевает он почему не реагируют органы))))Так получил же условный срок тот кто украл телефоны,или этот мужчина считает что теперь всех,кто имеет какое либо отношение к этому зданию должны посадить в тюрьмы или лучше расстрелять как в тридцатые без суда и следствия)))) за его телефон,я вообще считаю что этого мужчину нужно проверить на наличие психиатрических растройств,ну водительские права как минимум отобрать,типичный социопат,из мухи раздул происшествие,как будто у города проблем других нет.
Прокуратура. Она должна провести проверку и ответить на вопрос, кто покрывает этих предпринимателей и по каким расценкам. Плитку теперь он укладывает! Не надо из Самары делать город вечных 90-х!
Очень странно: Кофанов типа программист, а молотит под типа бандита. Имангулов ювелир взрослый дед, часы даже чинит, тоже типа с понятиями. А почему тогда на Серёжу пьющего и слабого, с которым в локоть в локоть сидели, заявы в полицию строчили? Непонятно.
Ну история некрасивая, но клиент же сумашедший. Хотя ему всё возвращают, гражданский иск помогают написать - он обвиняет вообще всех вокруг в том что они ОПГ и могли заменить в его телефоне деталь. Думаю каждый встречал таких ненормальный людей и может оценить обоснованность всего вышенаписанного.