Дарья Касаткина проиграла Магдалене Рыбариковой на старте турнира в Штутгарте

Уроженка Тольятти Дарья Касаткина потерпела поражение в первом круге турнира категории Premier в Штутгарте (Германия), проиграв словачке Магдалене Рыбариковой — 2:6, 2:6, сообщает championat.com.

Поединок продолжался 1 час 15 минут. Рыбарикова ни разу не подала навылет, допустила две двойные ошибки и использовала пять брейк-пойнтов из 10. Касаткина реализовала один брейк-пойнт из трех. Ни эйсов, ни двойных у нее не было.