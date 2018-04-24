Новый резидент ОЭЗ "Тольятти" займется производством лодочных моторов

На заседании экспертного совета в правительстве Самарской области 23 апреля одобрен проект ООО "Научно-производственное предприятие "ПАТРИОТ" (ООО "НПП "ПАТРИОТ") по созданию производства лодочных моторов и их компонентов на территории особой экономической зоны "Тольятти".

Как сообщает сайт ОЭЗ, компания приступит к проектированию и строительству предприятия уже в этом году, запуск первой очереди планируется в начале 2020 года. Инвестор планирует вложить в производство более 130 млн рублей.

"Сегодня мы наблюдаем хорошую тенденцию в развитии ОЭЗ "Тольятти", — отметил врио вице-губернатора — министра экономического развития, инвестиций и торговли Самарской области Александр Кобенко. — Все больше инвесторов приходят в проект с целью развивать импортозамещающие производства, которые в том числе направлены на диверсификацию города Тольятти и уход от монозависимости. Данная инициатива безусловно поддерживается региональным правительством, поскольку это стимулирует социально-экономическое развитие Тольятти и региона в целом".

Основные группы товаров, планируемые к производству компанией "НПП "ПАТРИОТ" — подвесные лодочные моторы двух видов: 90-135 л. с. и 40-60 л. с.

Как сообща.т в релизе, среди основных преимуществ двигателей, планируемых к разработке и производству: повышенная надежность, высокая топливная эффективность и низкие эксплуатационные расходы. При этом главным конкурентным преимуществом станет цена на готовый продукт. Ожидается, что лодочные моторы производства ООО "НПП "ПАТРИОТ" будут почти в два раза дешевле, чем зарубежные аналоги. Стоит при этом отмечается, что на сегодняшний день на российском рынке отсутствует локальное производство данного вида продукции.

"Учитывая общий курс на импортозамещение в стране, практически полное отсутствие у компании локальных конкурентов (почти 100% лодочных моторов импортируется из-за рубежа), а также предоставляемые в ОЭЗ преференции, можно говорить о том, что "НПП "ПАТРИОТ" располагает всеми необходимыми условиями для успешной реализации проекта и перспективного развития на российском рынке", — отметил генеральный директор АО "ОЭЗ ППТ "Тольятти" Сергей Андреев.

Уникальные эксплуатационные характеристики двигателей "НПП "ПАТРИОТ" — малый вес, бесшумность, минимальный расход топлива — будут отвечать требованиям ключевых потребителей — российских компаний, специализирующимся на торговле маломерными судами и имеющим в ассортименте двигатели для них, сообщается в релизе. По мере развития проекта планируется также осуществлять поставки продукции по госзаказам: в МЧС и Минобороны России.

"У компании уже есть положительный опыт реализации проекта в ОЭЗ — второй аналогичный проект сейчас реализуется в особой экономической зоне технико-внедренческого типа "Дубна". Хочу отметить, что несмотря на некоторую схожесть заявленных проектов, мы разделили их по номенклатуре производимой продукции. В ОЭЗ "Дубна" будет изготавливаться часть комплектующих изделий для лодочных моторов, в ОЭЗ "Тольятти" будет организовано сборочное производство. При этом в технопарке "Жигулевская долина" мы планируем создать научный комплекс для поддержки и развития данного производства", — прокомментировал генеральный директор ООО "НПП "ПАТРИОТ" Антон Москвитин.