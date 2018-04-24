16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
На тестовый матч на "Самара Арене" можно будет добраться на шаттлах и скоростном трамвае ТОП-5 незабываемых вариантов досуга на майские праздники Как избежать ошибок при записи ребенка в летний лагерь Отправляемся за новыми впечатлениями на майские праздники Житель Самары восемь лет не может получить гражданство

Общество

На тестовый матч на "Самара Арене" можно будет добраться на шаттлах и скоростном трамвае

САМАРА. 24 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 185
Версия для печати

В дни проведения тестовых матчей до стадиона "Самара Арены" можно будет добраться на специальных шаттлах и скоростном трамвае.

Так, в субботу, 28 апреля, в день первого тестового матча на новом стадионе "Самара Арена" для удобства зрителей будут работать специальные маршруты спортивных соревнований.

Движение маршрутов начинается за 4 часа до матча и заканчивается через 3 часа после проведения матча.

При наличии билета на матч — проезд в автобусных маршрутах: S1, S1k, S2, S3, S7, и в трамвайном маршруте S5 — бесплатный.

Автобусный маршрут S1 "Аэропорт — площадь Революции":
Движение: Аэропорт — Московское шоссе — стадион — Московское шоссе — Ж/д вокзал — ул. Л. Толстого — ул. Вецека — площадь Революции.
Промежуточные остановочные пункты: Завод им. Тарасова, Центральный автовокзал, станция метро "Московская", ж/д вокзал.

Автобусный маршрут S1к "Аэропорт — Стадион": 
Движение: Аэропорт — Московское шоссе — стадион

Автобусный маршрут S2 "Северная перехватывающая парковка (ТЦ МЕГА) — стадион — Самарская площадь":
Движение: Парковка ТЦ МЕГА — стадион — Московское шоссе — проспект Кирова — ул. Ново-Садовая — ул. Полевая — Самарская площадь.
Промежуточные остановочные пункты: Барбошина поляна, КРЦ "Звезда".
Посадка на автобус в обратном направлении осуществляется на остановке "Самарская площадь".

Автобусный маршрут S2k "Северная перехватывающая парковка (ТЦ МЕГА) — стадион":
Движение: Парковка ТЦ МЕГА — стадион. Автобус делает остановку только на конечных пунктах

Автобусный маршрут S3 "Южная перехватывающая парковка (ТЦ Амбар) — стадион":
Движение: Южная перехватывающая парковка ТЦ "Амбар" — Южное шоссе — ул. Авроры — Московское шоссе — стадион.
Промежуточные остановочные пункты: Автостанция Аврора, Центральный автовокзал, Завод им. Тарасова.

Трамвайный маршрут S5 "Ж/Д вокзал — стадион":
Движение: Ж/д вокзал — ул. Красноармейская — ул. Галактионовская — ул. Полевая — пр. Ленина — ул. Ново-Садовая — ул. Ташкентская — Московское шоссе — стадион.
Промежуточные остановочные пункты: Музей им. Алабина, Самарская площадь, пр. Ленина, КРЦ "Звезда", Барбошина поляна.

Автобусный маршрут S7 "Стадион — Фан-зона (Площадь Славы)"
Движение: Стадион — Московское шоссе — пр. Кирова — ул. Ново-Садовая — ул. Полевая — Самарская площадь.
Промежуточные остановочные пункты: КРЦ "Звезда", Барбошина поляна.

 

Гид потребителя

Последние комментарии

Александр Иванов 18 апреля 2018 13:59 Жители Самарской области получают 13-е квитанции за отопление

Сегодня звоню в колл-центр администрации Новокуйбышевска, спрашиваю, когда отключите отопление, уже неделю спать невозможно без вентилятора, в комнате при открытых форточках +31. Они заявляют, мол, проводим голосование за отключение с 20-го апреля! А с какой стати я должен за эти дни платить? Я за электроэнергию, потреблённую вентилятором тоже оплачу! Голосование они проводят!!!

Bordach Yesno 18 апреля 2018 10:22 Количество пропусков в зону перекрытых в связи ЧМ улиц не будет ограничено

Дороги уберите от песка,позорище,приедут со всего мира дышать нашей пылью на дорогах .во позорище

Денис Де 15 апреля 2018 13:59 Прокуратура добилась закрытия двух торговых центров в Тольятти

Мадагаскар закроют пускай вот где неприкрытые нарушения. Ели там будет пожар это будет папы.

Эдуард Клюкин 13 апреля 2018 15:22 Михаил Яркин: "У половины обнальщиков были сообщники в банках"

Могу сказать вам с уверенностью: Самарская область сегодня служит "обнальной площадкой" всей нашей страны.

Николай Зеленский 10 апреля 2018 08:32 Новый генплан и ПЗЗ Самары презентуют жителям в начале 2018 года

Уже 10 апреля, а слушания не назначены!

Фото на сайте

В с. Красный Яр прошел областной "День призывника"

В с. Красный Яр прошел областной "День призывника"

В Самарской области открыт весенний сезон охоты на водоплавающую и боровую дичь

В Самарской области открыт весенний сезон охоты на водоплавающую и боровую дичь

Пасхальная служба в Покровском соборе в Самаре

Пасхальная служба в Покровском соборе в Самаре

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости

Архив

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 1 2 3 4 5 6