На тестовый матч на "Самара Арене" можно будет добраться на шаттлах и скоростном трамвае

В дни проведения тестовых матчей до стадиона "Самара Арены" можно будет добраться на специальных шаттлах и скоростном трамвае.
Так, в субботу, 28 апреля, в день первого тестового матча на новом стадионе "Самара Арена" для удобства зрителей будут работать специальные маршруты спортивных соревнований.
Движение маршрутов начинается за 4 часа до матча и заканчивается через 3 часа после проведения матча.
При наличии билета на матч — проезд в автобусных маршрутах: S1, S1k, S2, S3, S7, и в трамвайном маршруте S5 — бесплатный.
Автобусный маршрут S1 "Аэропорт — площадь Революции":
Движение: Аэропорт — Московское шоссе — стадион — Московское шоссе — Ж/д вокзал — ул. Л. Толстого — ул. Вецека — площадь Революции.
Промежуточные остановочные пункты: Завод им. Тарасова, Центральный автовокзал, станция метро "Московская", ж/д вокзал.
Автобусный маршрут S1к "Аэропорт — Стадион":
Движение: Аэропорт — Московское шоссе — стадион
Автобусный маршрут S2 "Северная перехватывающая парковка (ТЦ МЕГА) — стадион — Самарская площадь":
Движение: Парковка ТЦ МЕГА — стадион — Московское шоссе — проспект Кирова — ул. Ново-Садовая — ул. Полевая — Самарская площадь.
Промежуточные остановочные пункты: Барбошина поляна, КРЦ "Звезда".
Посадка на автобус в обратном направлении осуществляется на остановке "Самарская площадь".
Автобусный маршрут S2k "Северная перехватывающая парковка (ТЦ МЕГА) — стадион":
Движение: Парковка ТЦ МЕГА — стадион. Автобус делает остановку только на конечных пунктах
Автобусный маршрут S3 "Южная перехватывающая парковка (ТЦ Амбар) — стадион":
Движение: Южная перехватывающая парковка ТЦ "Амбар" — Южное шоссе — ул. Авроры — Московское шоссе — стадион.
Промежуточные остановочные пункты: Автостанция Аврора, Центральный автовокзал, Завод им. Тарасова.
Трамвайный маршрут S5 "Ж/Д вокзал — стадион":
Движение: Ж/д вокзал — ул. Красноармейская — ул. Галактионовская — ул. Полевая — пр. Ленина — ул. Ново-Садовая — ул. Ташкентская — Московское шоссе — стадион.
Промежуточные остановочные пункты: Музей им. Алабина, Самарская площадь, пр. Ленина, КРЦ "Звезда", Барбошина поляна.
Автобусный маршрут S7 "Стадион — Фан-зона (Площадь Славы)"
Движение: Стадион — Московское шоссе — пр. Кирова — ул. Ново-Садовая — ул. Полевая — Самарская площадь.
Промежуточные остановочные пункты: КРЦ "Звезда", Барбошина поляна.
Последние комментарии
Сегодня звоню в колл-центр администрации Новокуйбышевска, спрашиваю, когда отключите отопление, уже неделю спать невозможно без вентилятора, в комнате при открытых форточках +31. Они заявляют, мол, проводим голосование за отключение с 20-го апреля! А с какой стати я должен за эти дни платить? Я за электроэнергию, потреблённую вентилятором тоже оплачу! Голосование они проводят!!!
Дороги уберите от песка,позорище,приедут со всего мира дышать нашей пылью на дорогах .во позорище
Мадагаскар закроют пускай вот где неприкрытые нарушения. Ели там будет пожар это будет папы.
Могу сказать вам с уверенностью: Самарская область сегодня служит "обнальной площадкой" всей нашей страны.
Уже 10 апреля, а слушания не назначены!