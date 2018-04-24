На тестовый матч на "Самара Арене" можно будет добраться на шаттлах и скоростном трамвае

В дни проведения тестовых матчей до стадиона "Самара Арены" можно будет добраться на специальных шаттлах и скоростном трамвае.

Так, в субботу, 28 апреля, в день первого тестового матча на новом стадионе "Самара Арена" для удобства зрителей будут работать специальные маршруты спортивных соревнований.

Движение маршрутов начинается за 4 часа до матча и заканчивается через 3 часа после проведения матча.

При наличии билета на матч — проезд в автобусных маршрутах: S1, S1k, S2, S3, S7, и в трамвайном маршруте S5 — бесплатный.

Автобусный маршрут S1 "Аэропорт — площадь Революции":

Движение: Аэропорт — Московское шоссе — стадион — Московское шоссе — Ж/д вокзал — ул. Л. Толстого — ул. Вецека — площадь Революции.

Промежуточные остановочные пункты: Завод им. Тарасова, Центральный автовокзал, станция метро "Московская", ж/д вокзал.

Автобусный маршрут S1к "Аэропорт — Стадион":

Движение: Аэропорт — Московское шоссе — стадион

Автобусный маршрут S2 "Северная перехватывающая парковка (ТЦ МЕГА) — стадион — Самарская площадь":

Движение: Парковка ТЦ МЕГА — стадион — Московское шоссе — проспект Кирова — ул. Ново-Садовая — ул. Полевая — Самарская площадь.

Промежуточные остановочные пункты: Барбошина поляна, КРЦ "Звезда".

Посадка на автобус в обратном направлении осуществляется на остановке "Самарская площадь".

Автобусный маршрут S2k "Северная перехватывающая парковка (ТЦ МЕГА) — стадион":

Движение: Парковка ТЦ МЕГА — стадион. Автобус делает остановку только на конечных пунктах

Автобусный маршрут S3 "Южная перехватывающая парковка (ТЦ Амбар) — стадион":

Движение: Южная перехватывающая парковка ТЦ "Амбар" — Южное шоссе — ул. Авроры — Московское шоссе — стадион.

Промежуточные остановочные пункты: Автостанция Аврора, Центральный автовокзал, Завод им. Тарасова.

Трамвайный маршрут S5 "Ж/Д вокзал — стадион":

Движение: Ж/д вокзал — ул. Красноармейская — ул. Галактионовская — ул. Полевая — пр. Ленина — ул. Ново-Садовая — ул. Ташкентская — Московское шоссе — стадион.

Промежуточные остановочные пункты: Музей им. Алабина, Самарская площадь, пр. Ленина, КРЦ "Звезда", Барбошина поляна.



Автобусный маршрут S7 "Стадион — Фан-зона (Площадь Славы)"

Движение: Стадион — Московское шоссе — пр. Кирова — ул. Ново-Садовая — ул. Полевая — Самарская площадь.

Промежуточные остановочные пункты: КРЦ "Звезда", Барбошина поляна.