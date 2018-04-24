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В районе с. Богатое водитель пикапа сбил насмерть лосиху Под Сызранью в ДТП погибла женщина В Большечерниговском районе в ДТП погибли двое мужчин В Жигулевске КамАЗ с отказавшими тормозами "собрал" четыре машины на плотине ГЭС В Самаре на ул. Железной Дивизии уснувший водитель грузовика снес три торговых павильона

ДТП Происшествия

В районе с. Богатое водитель пикапа сбил насмерть лосиху

БОГАТОЕ. 24 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В понедельник, 23 апреля, около десяти часов вечера в районе моста через р. Самара неподалеку от с. Богатое, по предварительным данным, водитель легкового автомобиля в кузове "пикап" сбил лосиху в возрасте около четырех лет, сообщили корреспонденту Волга Ньюс в оперативных структурах.

В результате ДТП лосиха погибла, автомобиль получил повреждения. После аварии автомобилист сообщил о случившемся в полицию.

Как рассказывают очевидцы, на место происшествия приезжал в том числе ветеринар, который составлял документ о гибели животного.

По предварительным данным оперативных служб, ущерб государству в результате гибели лосихи может составить 80 тыс. рублей. Оплата данной суммы может быть возложена на страховую компанию.

Гид потребителя

Последние комментарии

Михаил И 13 марта 2018 11:12 В центре Самары водитель Geely сбил ребенка на пешеходном переходе

Знаете какая самая маленькая деталь в машинах китайского производства? я знаю - это мозг водителя..... этот контингент который позарился на данного автопроизводителя уже сами по себе неадекватны лишь только потому, что зашли в автосалон и задумались о приобретении китайского авто.... не говоря уже о приобретении....

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Какой мажорчик, это ведро с болтами стоит копейки, нива дороже.

Зосим Ясам 29 января 2018 01:28 Стали известны подробности ДТП с участием четырех автомобилей на Московском шоссе

Как там мажорчик,фэйс не пострадал?

Алексей Алексей 18 января 2018 08:52 При столкновении двух автомобилей в Алексеевском районе погиб молодой водитель

Из-за халатности и безразличия водятела 2115, погиб парень,у которого вся жизнь была в впереди!!! Пусть живёт с этим всю свою оставшуюся скудную жизнь!!!

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На самом деле виноваты не водители а дорожная служба которая дрочит а не убирает дороги ! На остоповках место снега устраивают болото из грязи правительство нас считают за свиней . отношение мерзкое к нам . кто голосует за нынешнее правительство не понимаю !

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