В районе с. Богатое водитель пикапа сбил насмерть лосиху

В понедельник, 23 апреля, около десяти часов вечера в районе моста через р. Самара неподалеку от с. Богатое, по предварительным данным, водитель легкового автомобиля в кузове "пикап" сбил лосиху в возрасте около четырех лет, сообщили корреспонденту Волга Ньюс в оперативных структурах.

В результате ДТП лосиха погибла, автомобиль получил повреждения. После аварии автомобилист сообщил о случившемся в полицию.

Как рассказывают очевидцы, на место происшествия приезжал в том числе ветеринар, который составлял документ о гибели животного.

По предварительным данным оперативных служб, ущерб государству в результате гибели лосихи может составить 80 тыс. рублей. Оплата данной суммы может быть возложена на страховую компанию.