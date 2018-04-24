В районе с. Богатое водитель пикапа сбил насмерть лосиху

В понедельник, 23 апреля, около десяти часов вечера в районе моста через р. Самара неподалеку от с. Богатое, по предварительным данным, водитель легкового автомобиля в кузове "пикап" сбил лосиху в возрасте около четырех лет, сообщили корреспонденту Волга Ньюс в оперативных структурах.
В результате ДТП лосиха погибла, автомобиль получил повреждения. После аварии автомобилист сообщил о случившемся в полицию.
Как рассказывают очевидцы, на место происшествия приезжал в том числе ветеринар, который составлял документ о гибели животного.
По предварительным данным оперативных служб, ущерб государству в результате гибели лосихи может составить 80 тыс. рублей. Оплата данной суммы может быть возложена на страховую компанию.
Последние комментарии
Знаете какая самая маленькая деталь в машинах китайского производства? я знаю - это мозг водителя..... этот контингент который позарился на данного автопроизводителя уже сами по себе неадекватны лишь только потому, что зашли в автосалон и задумались о приобретении китайского авто.... не говоря уже о приобретении....
Какой мажорчик, это ведро с болтами стоит копейки, нива дороже.
Как там мажорчик,фэйс не пострадал?
Из-за халатности и безразличия водятела 2115, погиб парень,у которого вся жизнь была в впереди!!! Пусть живёт с этим всю свою оставшуюся скудную жизнь!!!
На самом деле виноваты не водители а дорожная служба которая дрочит а не убирает дороги ! На остоповках место снега устраивают болото из грязи правительство нас считают за свиней . отношение мерзкое к нам . кто голосует за нынешнее правительство не понимаю !