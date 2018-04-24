Форум "Медицина. Фармация" станет площадкой для профессионалов

С 25 по 27 апреля 2018 года в выставочной компании "Экспо-Волга" состоится Поволжский межрегиональный специализированный форум-выставка "Медицина. Фармация". Проект является новой коммуникационной площадкой для профессионального обсуждения актуальных вопросов развития медицинской и фармацевтической отрасли.

Выставка проводится для профессионалов медицинской и фармацевтической отраслей, руководителей, главных врачей, специалистов по маркетингу и сбыту. Одними из главных мероприятий станут: круглый стол "Трансформация роли и места университетов в современной науке и образовании: университеты как драйверы развития регионов и центры пространства создания инновации";

расширенное заседание стратегического комитета и координационного совета инновационного территориального кластера медицинских и фармацевтических технологий Самарской области;

конференция по теме "Телемедицина". Главными темами деловой программы — вопросы инноваций медицинских технологий, импортозамещения и перехода к инновационным лекарственным препаратам российского производства, создания и продвижения новых технологий и материалов. Все подробности деловой программы на сайте: http://medfarm-expo.ru.