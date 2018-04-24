Офис уполномоченного по защите прав предпринимателей сменил адрес

Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Самарской области Евгений Борисов и его сотрудники сменили местонахождение, сообщает сайт бизнес-омбудсмена.

Ранее офис располагался в Бизнес-инкубаторе на ул. Главной. С 18 апреля 2018 года корреспонденцию необходимо направлять по новому адресу: 443010, г. Самара, ул. Самарская, дом 146 А, кабинет 521. Также изменяются номера городских телефонов: приемная Евгения Борисова (846) 332-71-77.

Телефон "Горячей линии" по-прежнему 8-937-798-83-52.