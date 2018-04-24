Офис уполномоченного по защите прав предпринимателей сменил адрес

Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Самарской области Евгений Борисов и его сотрудники сменили местонахождение, сообщает сайт бизнес-омбудсмена.
Ранее офис располагался в Бизнес-инкубаторе на ул. Главной.
С 18 апреля 2018 года корреспонденцию необходимо направлять по новому адресу: 443010, г. Самара, ул. Самарская, дом 146 А, кабинет 521.
Также изменяются номера городских телефонов: приемная Евгения Борисова (846) 332-71-77.
Телефон "Горячей линии" по-прежнему 8-937-798-83-52.
Последние комментарии
откуда знают, что жители Казахстана не съедят эти продукты?
Где можно найти тарифы на услуги жкх с 1 июля 2015 г. По районам г. Самара?
Лучше бы на эти деньги какой-нибудь детский сад построили...Да не один...
Вот ребята "попилят" теперь...Интересно, хоть кто-то будет контролировать работы по рекультивации...Вообще, зачем туда лезть? Ведь разворошат, ещё хуже будет.У нас что, территории не хватает, как у япошек?Короче, полностью бредовая идея, чисто для "распила" бюджета...Потом у кого-то из чиновников появится авторучка за "лимон", если, конечно, особняк и яхту он уже "заработал"...
Чиновничья трагедия- как жить?