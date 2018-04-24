При тушении пожара в ГСК в Тольятти эвакуировали людей

В понедельник, 23 апреля, в 12:25 в Центр управления в кризисных ситуациях поступило сообщение о пожаре в ГСК на Ленинском проспекте в Автозаводском районе Тольятти, сообщают в ГУ МЧС России по Самарской области.

На месте происшествия горел гараж на площади четыре кв. м. В его тушении участвовали 12 человек, которые с помощью четырех сецмашин полностью ликвидировали пожар в 12:34.

В ГУ МЧС России по Самарской области уточняют, что во время тушения с места происшествия было эвакуировано два человека.

Данных о пострадавших нет. Причина возгорания и ущерб от пожара устанавливаются.