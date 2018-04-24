Студенты СамГТУ узнали о том, как стать частью команды НК "Роснефть"

С 16 по 20 апреля Самарский государственный технический университет принимал представительную делегацию крупнейшей мировой нефтегазовой компании ПАО "НК "Роснефть". Соглашение о сотрудничестве между компанией и вузом было подписано в 2017 году, что заложило основу для проведения ежегодного форума "Дни Роснефти". На протяжении недели специалисты компании читали лекции студентам. Они выступили в роли стратегического партнера в Международном инженерном чемпионате "Case in", посвященном решению инженерных кейсов, разработанных на основе реальных производственных ситуаций.

Встречи со зрелыми специалистами произвели на студентов сильное впечатление. В завершающий день форума выпускникам рассказали о достижениях и перспективах компании. По словам заместителя начальника управления повышения производительности резервуаров и геолого-технических мероприятий ПАО "НК "Роснефть" Ильи Середы, у молодых сотрудников есть все возможности для того, чтобы стать высококлассными специалистами и двигаться по карьерной лестнице.

В Самарской области компания "Роснефть" представлена предприятиями, реализующими всю цепочку технологических производств от добычи нефти, ее переработки до реализации продукции потребителю. О карьерных возможностях и привлекательности работы на крупном производстве студентам рассказывали представители АО "Новокуйбышевская нефтехимическая компания". Предприятие на постоянной основе сотрудничает с техническим университетом. Так, по инициативе ННК в 2014 в Новокуйбышевске открылся один из филиалов вуза. На средства предприятия вуз приобрел оборудование для двух лабораторий. Ежегодно студенты проходят практику на производствах ННК. Кроме того, дочернее предприятие "Роснефти" рассматривает СамГТУ не только как важную стратегическую площадку при подготовке кадров, но и как партнера для внедрения инновационных технологий.

Производства нефтехимической компании требуют особой подготовки и высочайшей квалификации, потому здесь каждый специалист на вес золота. Сейчас на предприятии работает более 4 тысяч человек, 40% которых — молодые сотрудники.

"Выпускники самарского Политеха составляют костяк инженерно-технического персонала нашего предприятия, — отмечает Наталья Калинина, заместитель генерального директора АО "ННК" по персоналу и социальным программам. — Мы заинтересованы в привлечении молодых квалифицированных специалистов, ведь именно они сегодня являются проводниками внедрения новых технологий и инноваций. Являясь социально ответственным работодателем, Новокуйбышевская нефтехимическая компания реализует различные программы по поддержке молодых специалистов, у нас развито наставничество. Кроме того сотрудникам предоставляется полный пакет социальных гарантий".

Декан нефтяного факультета СамГТУ, профессор Владимир Тян в свою очередь выразил надежду, что сотрудничество вуза и компании "Роснефть" будет расширяться.

"Успешная работа университета и глубокие знания выпускников невозможны без плотного взаимодействия с предприятиями, — сказал Владимир Тян. — Министерство образования вводит новые стандарты обучения, ориентированные на потребности предприятий".