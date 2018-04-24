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В Самаре состоялась первая репетиция Парада Победы с участием техники

САМАРА. 24 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Во вторник, 24 апреля, на самарском аэродроме Кряж состоялась первая перед Парадом в ознаменование 73-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне тренировка войск Самарского гарнизона с участием военной техники, сообщает пресс-служба ЦВО.

В ней впервые были представлены четыре пикапа УАЗ "Патриот", принятые на вооружение Российской Армией с учетом сирийского опыта, и пять бронеавтомобилей "Тигр". Также в парадном строю прошли четыре единицы техники оперативного тактического ракетного комплекса ОТРК "Искандер-М", две машины зенитного ракетного комплекса "С-300". Были представлены самоходные гаубицы "Мста-С" и реактивные системы залпового огня "Ураган", танки Т-72Б3, бронетранспортеры БТР-82А, техника связи. Всего задействовано 50 единиц техники.

В самарском параде в ознаменование 73-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне примут участие около 1,8 тыс. военнослужащих Центрального военного округа (ЦВО) и сотрудников правоохранительных органов. Это расчеты танковых, ракетных, артиллерийских, мотострелковых, инженерных, разведывательных подразделений. Также в парадном строю представлены офицеры управления 2-й общевойсковой армии, юнармейцы, представители МЧС и МВД.

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