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Облправительство Власть и политика

Депутаты приняли отчет о результатах деятельности правительства Самарской области в 2017 году

САМАРА. 24 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Во вторник, 24 апреля, в рамках 25-го заседания Самарской губернской думы депутатам был представлен отчет о результатах деятельности правительства Самарской области в 2017 году.

Напомним, что отчет представляется в соответствии с Уставом Самарской области и включает в себя итоги социально-экономического развития региона за предыдущий год.

В отчете были подробно изложены результаты работы регионального правительства в прошлом году. В частности, были рассмотрены темы промышленного и сельскохозяйственного производства, инвестиционного климата в регионе, строительства жилья, дорог, благоустройства территорий, малого и среднего предпринимательства, социальной сферы, в том числе здравоохранения, образования, культуры и спорта.

По итогам представления доклада члены правительства области ответили на вопросы депутатов — представителей разных парламентских фракций. После этого отчет о результатах деятельности правительства Самарской области в 2017 году был принят.

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