Подполковника полиции оштрафовали на 210 тыс. руб. за взятку

Вступил в силу приговор теперь уже бывшему сотруднику полиции Артуру Чепурнову.

Сотрудники ФСБ еще в сентябре 2017 г. получили данные на сотрудника ОЛРР по Самаре и Волжскому району УФСВНГ России по Самарской области 49-летнего подполковника полиции Чепурнова. Его подозревали в причастности к вымогательству денег у жителей Самары за перерегистрацию гражданского оружия. Подполковник угрожал привлечением к административной ответственности.

Информация при "разработке" подтвердилась. В сентябре 2017 г. Чепурнов потребовал от самарца 25 тыс. руб. за непривлечение к административной ответственности за просроченные разрешения на хранение охотничьего и травматического оружия.

27 сентября Чепурнова задержали с поличным: при оперативном эксперименте он взял 16 тыс. рублей.

Сотрудники регионального СУ СК РФ в отношении него возбудили уголовное дело по факту получения взятки.

Суд приговорил экс-полицейского к четырем годам лишения свободы условно с лишением права занимать определенные должности на госслужбе и штрафом в 210 тыс. рублей.