Подполковника полиции оштрафовали на 210 тыс. руб. за взятку

Вступил в силу приговор теперь уже бывшему сотруднику полиции Артуру Чепурнову.
Сотрудники ФСБ еще в сентябре 2017 г. получили данные на сотрудника ОЛРР по Самаре и Волжскому району УФСВНГ России по Самарской области 49-летнего подполковника полиции Чепурнова. Его подозревали в причастности к вымогательству денег у жителей Самары за перерегистрацию гражданского оружия. Подполковник угрожал привлечением к административной ответственности.
Информация при "разработке" подтвердилась. В сентябре 2017 г. Чепурнов потребовал от самарца 25 тыс. руб. за непривлечение к административной ответственности за просроченные разрешения на хранение охотничьего и травматического оружия.
27 сентября Чепурнова задержали с поличным: при оперативном эксперименте он взял 16 тыс. рублей.
Сотрудники регионального СУ СК РФ в отношении него возбудили уголовное дело по факту получения взятки.
Суд приговорил экс-полицейского к четырем годам лишения свободы условно с лишением права занимать определенные должности на госслужбе и штрафом в 210 тыс. рублей.
Последние комментарии
Злободневно. Прокуратура в лице подобных дам беспредельничает. Неправильно это....
Степан Степанов прав! Не красят такие как Денисова Марина, мл. советник юстиции цех прокуратуры. Не просто страну коррупция погубит, а привлекать таких надо.
Какие люди, Мурат Азраилович, так вы же сами ее из Иванова с мужем привезли, а потом оба ее тут одну и оставили, вот она и чудит себе на жизнь тут теперь. Говорят с катушек слетела баба совсем - мужики, бабки... эту страну погубит коррупция.
Эта Денисова еще та к**за. Бывший муж у нее в генпрокуратуре трудится, он щас будет за нее впрягаться. Просто Марина Денисова хотела денег тоже набегу по этому делу. Интересно посмотреть, чем все кончится.
Бывает и так. На самом деле - история проданного дела