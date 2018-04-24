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Преступления Происшествия

Самарская таможня возбудила уголовное дело о валютных махинациях на 189 млн рублей

САМАРА. 24 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Самарской таможней возбуждено уголовное дело по факту совершения валютных операций, сообщила пресс-служба ведомства.

Правонарушение, предусмотренное п. "а" ч.3 ст. 193.1 УК РФ, касается перевода денежных средств в валюте Российской Федерации на банковский счет нерезидента с предоставлением кредитной организации документов, заведомо содержащих недостоверные сведений о назначении перевода в особо крупном размере.

Как сообщает региональная таможня, директор одной из самарских фирм по просьбе неустановленного лица назначил подставное лицо, от имени которого были заключены фиктивные внешнеторговые контракты и перечислены денежные средства в общей сумме 189,1  рублей.

Самарской таможней вынесено постановление о передаче уголовного дела прокурору для направления по подследственности.

Гид потребителя

Последние комментарии

Роберт Истомин 20 марта 2018 18:46 В Самаре работает мастерская по ремонту гаджетов, в которой обкрадывали клиентов

Ты читаешь невнимательно,Кофанов, Пигасова только судят по этому эпизоду, да и сам УК и УПК РФ почитай, ты тоже там в зоне риска.

Mark Freeman 19 марта 2018 21:02 В Самаре работает мастерская по ремонту гаджетов, в которой обкрадывали клиентов

Недоумевает он почему не реагируют органы))))Так получил же условный срок тот кто украл телефоны,или этот мужчина считает что теперь всех,кто имеет какое либо отношение к этому зданию должны посадить в тюрьмы или лучше расстрелять как в тридцатые без суда и следствия)))) за его телефон,я вообще считаю что этого мужчину нужно проверить на наличие психиатрических растройств,ну водительские права как минимум отобрать,типичный социопат,из мухи раздул происшествие,как будто у города проблем других нет.

Роберт Истомин 19 марта 2018 19:24 В Самаре работает мастерская по ремонту гаджетов, в которой обкрадывали клиентов

Прокуратура. Она должна провести проверку и ответить на вопрос, кто покрывает этих предпринимателей и по каким расценкам. Плитку теперь он укладывает! Не надо из Самары делать город вечных 90-х!

Роберт Истомин 19 марта 2018 18:52 В Самаре работает мастерская по ремонту гаджетов, в которой обкрадывали клиентов

Очень странно: Кофанов типа программист, а молотит под типа бандита. Имангулов ювелир взрослый дед, часы даже чинит, тоже типа с понятиями. А почему тогда на Серёжу пьющего и слабого, с которым в локоть в локоть сидели, заявы в полицию строчили? Непонятно.

Dmitry Ulitin 19 марта 2018 18:51 В Самаре работает мастерская по ремонту гаджетов, в которой обкрадывали клиентов

Ну история некрасивая, но клиент же сумашедший. Хотя ему всё возвращают, гражданский иск помогают написать - он обвиняет вообще всех вокруг в том что они ОПГ и могли заменить в его телефоне деталь. Думаю каждый встречал таких ненормальный людей и может оценить обоснованность всего вышенаписанного.

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