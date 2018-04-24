Сотрудники "РЕСО-Гарантия" посетили завод "Балтики"

24 апреля делегация врачей, страховщиков и менеджеров компании "РЕСО-Гарантия" посетила завод "Балтики" в Санкт-Петербурге, чтобы познакомиться с современным процессом производства пива, а также системами контроля качества и охраны труда, внедренными у компании-партнера.

Визит специалистов "РЕСО-Гарантия" на завод пивоваренной компании "Балтика" прошел в рамках успешного сотрудничества, которое началось в 2015 году. Партнерство с одной из ведущих страховых компаний России для "Балтики" как одного из лидеров пивоваренного рынка страны с многотысячным штатом, — это уверенность в защите и благополучии своих сотрудников, каждый из которых застрахован по полису ДМС более чем на 6 миллионов рублей.

Посещение завода началось с экскурсии, в ходе которой гости осмотрели высокотехнологичные цеха, укомплектованные современным оборудованием, прошли вдоль галереи, где выставлены более 670 наград за победы продукции компании в российских и международных профессиональных и потребительских конкурсах, а также познакомились с многоуровневой системой менеджмента, которая гарантирует высокое качество как входящего сырья, так и готовой продукции.

Татьяна Киселева, директор агентства "Светлановское", РЕСО-10:

"Сотрудничество лидеров, каждого в своем сегменте, — это в первую очередь уверенность и обоюдное доверие к качеству реализуемых продуктов. Сегодня нам показали впечатляющее по масштабам и уровню автоматизации производство "Балтики" и рассказали, как осуществляется контроль на каждом из этапов — от поля до прилавка".

Особое внимание врачей "РЕСО-Гарантия" привлекла технология производства популярного безалкогольного пива "Балтика 0". Чтобы удалить алкоголь из уже готового пива, на "Балтике" применяют высокотехнологичный метод диализа или мембранной фильтрации, который позволяет сохранить все вкусо-ароматические характеристики напитка и изотонические свойства, за которые безалкогольные сорта ценят поклонники здорового образа жизни.

Мария Чурина, страховой агент РЕСО-10:

"Здорово, что современная мода на здоровый образ жизни рождает свои тренды. С удивлением открыла для себя физико-химические свойства безалкогольного пива, которое отвечает всем качествам классического изотоника и позволяет нормализовать водно-солевой баланс в организме. Так что этот вкусный напиток подойдет и профессиональным спортсменам, и сотрудникам "РЕСО-Гарантия".