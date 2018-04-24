Сотрудники "РЕСО-Гарантия" посетили завод "Балтики"

24 апреля делегация врачей, страховщиков и менеджеров компании "РЕСО-Гарантия" посетила завод "Балтики" в Санкт-Петербурге, чтобы познакомиться с современным процессом производства пива, а также системами контроля качества и охраны труда, внедренными у компании-партнера.
Визит специалистов "РЕСО-Гарантия" на завод пивоваренной компании "Балтика" прошел в рамках успешного сотрудничества, которое началось в 2015 году. Партнерство с одной из ведущих страховых компаний России для "Балтики" как одного из лидеров пивоваренного рынка страны с многотысячным штатом, — это уверенность в защите и благополучии своих сотрудников, каждый из которых застрахован по полису ДМС более чем на 6 миллионов рублей.
Посещение завода началось с экскурсии, в ходе которой гости осмотрели высокотехнологичные цеха, укомплектованные современным оборудованием, прошли вдоль галереи, где выставлены более 670 наград за победы продукции компании в российских и международных профессиональных и потребительских конкурсах, а также познакомились с многоуровневой системой менеджмента, которая гарантирует высокое качество как входящего сырья, так и готовой продукции.
Татьяна Киселева, директор агентства "Светлановское", РЕСО-10:
"Сотрудничество лидеров, каждого в своем сегменте, — это в первую очередь уверенность и обоюдное доверие к качеству реализуемых продуктов. Сегодня нам показали впечатляющее по масштабам и уровню автоматизации производство "Балтики" и рассказали, как осуществляется контроль на каждом из этапов — от поля до прилавка".
Особое внимание врачей "РЕСО-Гарантия" привлекла технология производства популярного безалкогольного пива "Балтика 0". Чтобы удалить алкоголь из уже готового пива, на "Балтике" применяют высокотехнологичный метод диализа или мембранной фильтрации, который позволяет сохранить все вкусо-ароматические характеристики напитка и изотонические свойства, за которые безалкогольные сорта ценят поклонники здорового образа жизни.
Мария Чурина, страховой агент РЕСО-10:
"Здорово, что современная мода на здоровый образ жизни рождает свои тренды. С удивлением открыла для себя физико-химические свойства безалкогольного пива, которое отвечает всем качествам классического изотоника и позволяет нормализовать водно-солевой баланс в организме. Так что этот вкусный напиток подойдет и профессиональным спортсменам, и сотрудникам "РЕСО-Гарантия".
Последние комментарии
Молодцы. Можно еще поехать в Подгоры к Андрею и Елене Замыцким. Они стремительно развиваются в аналогичном деле. Может полелятся секретами.
А цена какая будет?
И что дальше?
Хотя что "Крылья" будут продолжать поддерживать—вот это хорошо.
Раз уж «Балтика» прогнулась, то для меньших брендов уж точно ничего хорошего это не предвещает. Да и небольшие личные пивоварни такими темпами либо перейдут под нелегальные, либо будут закупать эти стеклянные бутылки втридорога, откуда у них будет свое производство стекла? Товар как был пивом, так и остался тем же самым пивом, правда, теперь дороже. Эдак на половину стоимости. Но это еще не все. Как уже отметили в статье, в глубинке у нас, скорее всего, начнет процветать бизнес «дешевого пойла», самогончики там всякие и другие алкогольные напитки с относительно большим градусом. Так и заменим пиво, которое как бы депутаты не хотели, но производится под контролем качества, по стандартам, на какую-то левую муть. Отличная вообще идея – начать переписывать правила для работающего бизнеса в не самое легкое время. Вместо того чтобы поощрять рынки, которые поддерживают регионы (и другие отрасли), у нас, наоборот, ради каких-то идеологических принципов, только хуже делают. Вот кому эти идеологии нужны будут, когда люди работу потеряют, или станут получать меньше? Все это усугубляется тем фактом, что вся эта идеология держится на каких-то неведанных источниках и прочей ерунде, а полноценные исследования, которые уже не раз проводились, наоборот проигнорированы. Как и текущие ГОСТы и стандарты качества, которые непонятно зачем вообще выдавались, раз не отвечают требованиям депутатов. Переписывание истории, товарищи.