Самарские депутаты предложили найти возможность контролировать перевозки через Bla Bla Car

Во вторник, 24 апреля, на пленарном заседании губдумы в первом чтении приняты поправки в областной закон "О порядке осуществления регионального госконтроля за соблюдением юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями требований, предъявляемых к осуществлению деятельности по перевозке пассажиров и багажа легковым такси".

Врио министра транспорта и автомобильных дорог Самарской области Иван Пивкин сообщил, что законопроект разработан в связи с приведением регионального законодательства в соответствие с федеральным.

В документе прописано, что областной минтранс наделен полномочиями по контролю за соблюдением условий по перевозке инвалидов и их багажа легковым такси. Кроме того, теперь ведомство должно проводить мероприятия по профилактике нарушений обязательных требований по перевозке пассажиров.

В ходе обсуждения депутата Геннадия Говоркова заинтересовал контроль за перевозками, которые осуществляются с помощью Bla Bla Car. В настоящее время они никак не регулируются, а пассажиров перевозят на личном транспорте, который, в том числе не предназначен для людей с ограниченными возможностями здоровья.

Иван Пивкин пояснил, что контроль по данному вопросу осуществлять сложно, так как при остановке машины сотрудниками ГИБДД тяжело доказать, что водитель везет пассажиров платно или же это его родственники или знакомые.

"Контролировать необходимо непосредственно систему организации перевозок этих людей: сайты или место, на основании которого люди пользуются этой услугой", — подчеркнул он.