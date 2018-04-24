Тольятти вошел в список пилотных городов по программе "Умный город"

Минстрой России сформировал список пилотных городов по программе "Умный город", в который был включен Тольятти, сообщает realty.ria.ru со ссылкой на министра строительства и ЖКХ РФ Михаила Меня.

По данным Минстроя, помимо Тольятти в список пилотных городов попали Воронеж, Евпатория, Пермь, Новосибирск, Великий Новгород, Уфа, Екатеринбург, Котовск (Тамбовская область), Сатка (Челябинская область), Саров (Нижегородская область), Новоуральск (Свердловская область), Сосновый бор (Ленинградская область), Елабуга (Татарстан), Магас (Ингушетия), и три города Удмуртии - Ижевск, Сарапул и Глазов.

Начать внедрение "умных" решений в городах планируется начать до конца 2018 года.