Тольятти вошел в список пилотных городов по программе "Умный город"

Минстрой России сформировал список пилотных городов по программе "Умный город", в который был включен Тольятти, сообщает realty.ria.ru со ссылкой на министра строительства и ЖКХ РФ Михаила Меня.
По данным Минстроя, помимо Тольятти в список пилотных городов попали Воронеж, Евпатория, Пермь, Новосибирск, Великий Новгород, Уфа, Екатеринбург, Котовск (Тамбовская область), Сатка (Челябинская область), Саров (Нижегородская область), Новоуральск (Свердловская область), Сосновый бор (Ленинградская область), Елабуга (Татарстан), Магас (Ингушетия), и три города Удмуртии - Ижевск, Сарапул и Глазов.
Начать внедрение "умных" решений в городах планируется начать до конца 2018 года.
Последние комментарии
Сегодня звоню в колл-центр администрации Новокуйбышевска, спрашиваю, когда отключите отопление, уже неделю спать невозможно без вентилятора, в комнате при открытых форточках +31. Они заявляют, мол, проводим голосование за отключение с 20-го апреля! А с какой стати я должен за эти дни платить? Я за электроэнергию, потреблённую вентилятором тоже оплачу! Голосование они проводят!!!
Уже 10 апреля, а слушания не назначены!
Всё правильно, а то ямы на Ташкентской слишком грязные. Ездить неудобно
Для начала нужно произвести срезку грунта с газона согласно нормам. Смысл мыть, если после первого дождя грязь с газона вернется на дороги.
Сегодня на крыше, ул. Киевская, 11 продолжаются восстановительные работы. С помощью автокрана спускают элементы демонтированного повреждённого участка кровли, уже доставили пиломатериалы для обустройства новой обрешётки. АО "ЖУК" восстановление планируют закончить до конца недели. Завтра планируется встреча главы г.о. Новокуйбышевск Сергея Маркова с представителями "Фонда капитального ремонта", на которой будет поднята, в том числе, и тема данного происшествия. Напомним, что капитальный ремонт кровли запланирован на 2019 год. Управляющая компания производит ремонтные работы только текущего характера.(источник: Новокуйбышевск официальный).