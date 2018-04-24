Tele2 оценили в 11 номинациях международной премии СХ WORLD AWARDS

Tele2 победила в двух номинациях и занял призовые места еще в девяти на конкурсе СХ WORLD AWARDS. Престижная международная премия вручается за успешные проекты и инновации в области улучшения клиентского опыта.
Tele2 впервые участвовала в конкурсе СХ WORLD AWARDS и сразу успешно выступила в 11 из 15 номинаций премии. Оператор победил в категориях "Лучший клиентский опыт в В2В-секторе" и "Лучшая команда клиентского опыта", а проекты компании еще в 9 номинациях получили высокую оценку жюри. Tele2 обошла других мобильных операторов, которые заняли призовые места всего в двух номинациях. Конкурс включал 2 этапа: эссе и защиту проектов. Участников оценивали 46 профессиональных экспертов, в том числе из других стран, а победителей выбирали путем тайного голосования.
В номинации "Лучший клиентский опыт в В2В-секторе" Tele2 победила с проектом дистанционного обслуживания и системой электронного документооборота. В отличие от сложившейся на рынке практики, оператор предлагает услуги персонального менеджера всем корпоративным клиентам, вне зависимости от размера компании и суммы ежемесячного счета. Оптимизировать ресурсы Tele2 помогает централизация сервисов и четкая маршрутизация запросов клиентов между дистанционными службами поддержки.
Дистанционное обслуживание избавляет клиентов от необходимости обращаться в офисы Tele2. В компании работает система электронного документооборота, которая позволяет быстро обмениваться документами между компанией и Tele2. Благодаря электронной цифровой подписи (ЭЦП) клиенты могут заключить договор дистанционно и получить SIM-карты курьером. При этом ЭЦП используется как на этапе подключения компании, так и во время ее обслуживания.
Помимо победы в двух номинациях, Tele2 получила одобрение жюри в категориях "Лучший клиентский опыт в В2 °C-секторе", "Лучший контактный центр", "Лучшая инновация в клиентском опыте" и "Лучшее применение технологий". Эксперты отметили наградой проекты Tele2 в номинациях "Лучшая практика вовлеченности персонала", "Лучший омни-/ мультиканальный клиентский опыт", "Лучший цифровой клиентский опыт", "Лучшая практика клиентской аналитики и обратной связи". Наталья Лошкарева, директор по клиентскому сервису Tele2, получила высокую оценку жюри в персональной номинации "Лучший командный лидер клиентского опыта".
Наталья Лошкарева, директор по клиентскому сервису Tele2:
"В управлении клиентским опытом Tele2 опирается на эффективную организационную структуру, передовую систему подготовки сотрудников и международные стандарты качества. Так, Tele2 первой среди российских компаний получила сертификат соответствия требованиям ISO 18295. Мы дебютировали в конкурсе СХ WORLD AWARDS и сразу получили высокую оценку во всех 11 номинациях, куда подавали проекты. Наша победа и абсолютное лидерство в номинации "Лучшая команда" доказывает профессионализм, высокий уровень подготовки и энтузиазм специалистов Tele2. Примечательно, что в номинации "Лучший клиентский опыт в В2В-сегменте" мы обошли сильных конкурентов из других отраслей. Tele2 всегда считала своим ключевым преимуществом первоклассное обслуживание корпоративных клиентов, и нам важно, что его качество отметило экспертное сообщество".
Награждение победителей ежегодной международной премии СХ WORLD AWARDS состоялось 18 апреля 2018 года в Москве. Конкурс позволяет выявить интересные проекты, стратегии, продукты, технологии и программы совершенствования и модернизации клиентского опыта. Премия также помогает мотивировать и поощрять лучших сотрудников, руководителей и их команды в области Сustomer Experience. Более подробная информация о конкурсе и победителях на сайте СХ WORLD AWARDS.
Последние комментарии
Вот что за ветхость обнаружили в дороге на Бубнова, только одному чиновничьему богу известно. А вото то, что на Воронежской от ул. Вольской до ул. Победы не осталось "живого" места в верхнем слое дороги, это чиновники в упор не хотят видеть. На до учесть, что на данном участке ул. Воронежская еще ходит общественный транспорт.
Красавцы. Доход 4,59 млрд, а прибыль аж 3,68 млн. Интересно, из каких средств эта компания будет обеспечивать гарантийное содержание этих дорог.
А этот позор с тем, что у вокзала открыт только один вход, и на перронах стоят сотрудники, чья задача не пустить прибывших пассажиров в здание вокзала и загнать их в подземные переходы, он и во время чемпионата сохранится? И никто не боится взрыва в подземном переходе? Главное, чтобы не в здании вокзала?
Поздравляю! Из Тольятти в Шлюзовой теперь не проехать!
Читать все это прекрасно а что это даст? А ровным счетом ничего, пробка которая была на земле будет на эстакаде ну и плюсом на том же месте на земле. Почему? Да потому что причина создания пробки не устраняется, т.е. сужение дороги перед постом ДПС и дальше через метров 100-200 сужение дороги над шлюзами. И если на посте ДПС можно расширить то над шлюзами этого сделать невозможно т.к. ширина проезжей части ограничивается с одной стороны зданием управления шлюзовыми камерами, а с другой железной дорогой. Плюс к этому выезд из города на М5 будет однорядный. И вот представьте что там будет (особенно в выходной). Вопрос: почему эстакаду не продлили за шлюзы? Тогда эти вопросы отпали бы.