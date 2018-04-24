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Транспорт и связь Экономика и бизнес

Tele2 оценили в 11 номинациях международной премии СХ WORLD AWARDS

САМАРА. 24 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Tele2 победила в двух номинациях и занял призовые места еще в девяти на конкурсе СХ WORLD AWARDS. Престижная международная премия вручается за успешные проекты и инновации в области улучшения клиентского опыта.

Tele2 впервые участвовала в конкурсе СХ WORLD AWARDS и сразу успешно выступила в 11 из 15 номинаций премии. Оператор победил в категориях "Лучший клиентский опыт в В2В-секторе" и "Лучшая команда клиентского опыта", а проекты компании еще в 9 номинациях получили высокую оценку жюри. Tele2 обошла других мобильных операторов, которые заняли призовые места всего в двух номинациях. Конкурс включал 2 этапа: эссе и защиту проектов. Участников оценивали 46 профессиональных экспертов, в том числе из других стран, а победителей выбирали путем тайного голосования.

В номинации "Лучший клиентский опыт в В2В-секторе" Tele2 победила с проектом дистанционного обслуживания и системой электронного документооборота. В отличие от сложившейся на рынке практики, оператор предлагает услуги персонального менеджера всем корпоративным клиентам, вне зависимости от размера компании и суммы ежемесячного счета. Оптимизировать ресурсы Tele2 помогает централизация сервисов и четкая маршрутизация запросов клиентов между дистанционными службами поддержки.

Дистанционное обслуживание избавляет клиентов от необходимости обращаться в офисы Tele2. В компании работает система электронного документооборота, которая позволяет быстро обмениваться документами между компанией и Tele2. Благодаря электронной цифровой подписи (ЭЦП) клиенты могут заключить договор дистанционно и получить SIM-карты курьером. При этом ЭЦП используется как на этапе подключения компании, так и во время ее обслуживания.

Помимо победы в двух номинациях, Tele2 получила одобрение жюри в категориях "Лучший клиентский опыт в В2 °C-секторе", "Лучший контактный центр", "Лучшая инновация в клиентском опыте" и "Лучшее применение технологий". Эксперты отметили наградой проекты Tele2 в номинациях "Лучшая практика вовлеченности персонала", "Лучший омни-/ мультиканальный клиентский опыт", "Лучший цифровой клиентский опыт", "Лучшая практика клиентской аналитики и обратной связи". Наталья Лошкарева, директор по клиентскому сервису Tele2, получила высокую оценку жюри в персональной номинации "Лучший командный лидер клиентского опыта".

Наталья Лошкарева, директор по клиентскому сервису Tele2:

"В управлении клиентским опытом Tele2 опирается на эффективную организационную структуру, передовую систему подготовки сотрудников и международные стандарты качества. Так, Tele2 первой среди российских компаний получила сертификат соответствия требованиям ISO 18295. Мы дебютировали в конкурсе СХ WORLD AWARDS и сразу получили высокую оценку во всех 11 номинациях, куда подавали проекты. Наша победа и абсолютное лидерство в номинации "Лучшая команда" доказывает профессионализм, высокий уровень подготовки и энтузиазм специалистов Tele2. Примечательно, что в номинации "Лучший клиентский опыт в В2В-сегменте" мы обошли сильных конкурентов из других отраслей. Tele2 всегда считала своим ключевым преимуществом первоклассное обслуживание корпоративных клиентов, и нам важно, что его качество отметило экспертное сообщество".

Награждение победителей ежегодной международной премии СХ WORLD AWARDS состоялось 18 апреля 2018 года в Москве. Конкурс позволяет выявить интересные проекты, стратегии, продукты, технологии и программы совершенствования и модернизации клиентского опыта. Премия также помогает мотивировать и поощрять лучших сотрудников, руководителей и их команды в области Сustomer Experience. Более подробная информация о конкурсе и победителях на сайте СХ WORLD AWARDS.

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