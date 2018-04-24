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Газпромбанк откроет КуйбышевАзоту кредитную линию на 6,5 млрд рублей

САМАРА. 24 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Газпромбанк откроет КуйбышевАзоту кредитную линию на 6,5 млрд рублей. Соответствующую информацию предприятие разместило на официальном сайте раскрытия.

Сообщается, что кредит будет предоставлен для финансирования финансово-хозяйственной деятельности (в том числе финансирование предусмотренное программой АО "Российский экспортный центр"), финансирования платежей по аккредитивам и для финансирования капитальных вложений ПАО "КуйбышевАзот".

Отмечается, что во взаимосвязи с иными сделками, заключенными между и ПАО "КуйбышевАзот" и АО "Газпромбанк" сумма сделки в процентах составляет 49,06% от балансовой стоимости активов.
Срок исполнения обязательств по договору — до 19 февраля 2025 г.

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а где-же все-таки деньги?

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Сегодня забегал в Сбер по этому вопросу как раз. Всё в силе. Сниженные ставки уже предлагаются.

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Заправок у нас как раз хватает, а вот ещё одно отделение Сбера лишним не будет, тем более которое сможет обслуживать водителей. Это, наверное, что-то наподобие Макдрайва, только с экспресс депозитами и кредитами.

Михаил Грушевский 08 июня 2016 14:25 В капитале Эл банка обнаружили дыру в 2 млрд рублей

Это мнение ЦБ. Причём ещё до арбитража.

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И правильно, что у Волошина позитивный настрой. Здесь большая вероятность отзыва этогоисполнительного листа. Да и сумма которую требуют по сути обратно вернётся в Эл банк. Очень жаль, что в очередной раз некоторые пытаются спекулировать на скандалах выполняя свои определённые задачи.

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