Газпромбанк откроет КуйбышевАзоту кредитную линию на 6,5 млрд рублей. Соответствующую информацию предприятие разместило на официальном сайте раскрытия.

Сообщается, что кредит будет предоставлен для финансирования финансово-хозяйственной деятельности (в том числе финансирование предусмотренное программой АО "Российский экспортный центр"), финансирования платежей по аккредитивам и для финансирования капитальных вложений ПАО "КуйбышевАзот".

Отмечается, что во взаимосвязи с иными сделками, заключенными между и ПАО "КуйбышевАзот" и АО "Газпромбанк" сумма сделки в процентах составляет 49,06% от балансовой стоимости активов.

Срок исполнения обязательств по договору — до 19 февраля 2025 г.