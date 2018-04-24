Сотрудники ФСБ провели учения в самарском метро

Во вторник, 24 апреля, сотрудники регионального управления ФСБ провели учения в самарском метро.
Известно, что учения были плановые и проходили в два этапа. Сначала отрабатывались ликвидация последствий чрезвычайной ситуации на станции метро "Алабинская", оказание помощи пострадавшим, взаимодействие сил оперативного штаба с правоохранителями, спасателями и властями.
На втором этапе отрабатывались ликвидация ЧС и задержание террористов.
По данным самих силовиков, участвовавшие в учении продемонстрировали профессионализм, слаженность действий и высокий уровень готовности к пресечению угроз террористического характера.
Последние комментарии
Сегодня звоню в колл-центр администрации Новокуйбышевска, спрашиваю, когда отключите отопление, уже неделю спать невозможно без вентилятора, в комнате при открытых форточках +31. Они заявляют, мол, проводим голосование за отключение с 20-го апреля! А с какой стати я должен за эти дни платить? Я за электроэнергию, потреблённую вентилятором тоже оплачу! Голосование они проводят!!!
Дороги уберите от песка,позорище,приедут со всего мира дышать нашей пылью на дорогах .во позорище
Мадагаскар закроют пускай вот где неприкрытые нарушения. Ели там будет пожар это будет папы.
Могу сказать вам с уверенностью: Самарская область сегодня служит "обнальной площадкой" всей нашей страны.
Уже 10 апреля, а слушания не назначены!