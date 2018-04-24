Ремонт дворов многоквартирных домов и проездов к ним в Сызрани обойдется в 35 млн рублей

Прием заявок на участие в аукционе по поиску подрядчика, который отремонтирует дворовые территории многоквартирных домов и проездов к ним в Сызрани, завершится 10 мая, сообщается на сайте госзакупок.
Подрядчик должен будет привести в порядок проезды к дворам по адресам: по ул. Гагарина (от ул. Комарова до ФОК "Надежда"), по пр. 50 лет Октября (от ул. Комарова, 12 до пр. 50 лет Октября, 12) и по ул. 50 лет Октября (от пр. 50 лет Октября, 2 до пр. Космонавтов).
В настоящее время на дорожном покрытии есть трещины, колеи, ямы и просадки. Победившая компания должна будет до 31 августа отремонтировать дорожное покрытие и тротуары. заменить бордюрные камни и восстановить ливневую канализацию.
На это ей выделят 34,9 млн руб. из областной и городской казны.
Итоги подведут 14 мая.
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Сегодня звоню в колл-центр администрации Новокуйбышевска, спрашиваю, когда отключите отопление, уже неделю спать невозможно без вентилятора, в комнате при открытых форточках +31. Они заявляют, мол, проводим голосование за отключение с 20-го апреля! А с какой стати я должен за эти дни платить? Я за электроэнергию, потреблённую вентилятором тоже оплачу! Голосование они проводят!!!
Уже 10 апреля, а слушания не назначены!
Всё правильно, а то ямы на Ташкентской слишком грязные. Ездить неудобно
Для начала нужно произвести срезку грунта с газона согласно нормам. Смысл мыть, если после первого дождя грязь с газона вернется на дороги.
Сегодня на крыше, ул. Киевская, 11 продолжаются восстановительные работы. С помощью автокрана спускают элементы демонтированного повреждённого участка кровли, уже доставили пиломатериалы для обустройства новой обрешётки. АО "ЖУК" восстановление планируют закончить до конца недели. Завтра планируется встреча главы г.о. Новокуйбышевск Сергея Маркова с представителями "Фонда капитального ремонта", на которой будет поднята, в том числе, и тема данного происшествия. Напомним, что капитальный ремонт кровли запланирован на 2019 год. Управляющая компания производит ремонтные работы только текущего характера.(источник: Новокуйбышевск официальный).