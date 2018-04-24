16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Тольятти вошел в список пилотных городов по программе "Умный город" 103 млн руб. направят на "Формирование комфортной городской среды" в Новокуйбышевске Долги за тепло "Кузнецова" и Авиакора будут взысканы через суд В Комсомольском районе Тольятти началось строительство сквера "Маяк" В Новокуйбышевске закончилась проверка дорог, отремонтированных в 2017 году

ЖКХ и благоустройство Общество

Ремонт дворов многоквартирных домов и проездов к ним в Сызрани обойдется в 35 млн рублей

СЫЗРАНЬ. 24 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Авторы:
Версия для печати

Прием заявок на участие в аукционе по поиску подрядчика, который отремонтирует дворовые территории многоквартирных домов и проездов к ним в Сызрани, завершится 10 мая, сообщается на сайте госзакупок.

Подрядчик должен будет привести в порядок проезды к дворам по адресам: по ул. Гагарина (от ул. Комарова до ФОК "Надежда"), по пр. 50 лет Октября (от ул. Комарова, 12 до пр. 50 лет Октября, 12) и по ул. 50 лет Октября (от пр. 50 лет Октября, 2 до пр. Космонавтов).

В настоящее время на дорожном покрытии есть трещины, колеи, ямы и просадки. Победившая компания должна будет до 31 августа отремонтировать дорожное покрытие и тротуары. заменить бордюрные камни и восстановить ливневую канализацию.

На это ей выделят 34,9 млн руб. из областной и городской казны.

Итоги подведут 14 мая.

Гид потребителя

Последние комментарии

Александр Иванов 18 апреля 2018 13:59 Жители Самарской области получают 13-е квитанции за отопление

Сегодня звоню в колл-центр администрации Новокуйбышевска, спрашиваю, когда отключите отопление, уже неделю спать невозможно без вентилятора, в комнате при открытых форточках +31. Они заявляют, мол, проводим голосование за отключение с 20-го апреля! А с какой стати я должен за эти дни платить? Я за электроэнергию, потреблённую вентилятором тоже оплачу! Голосование они проводят!!!

Николай Зеленский 10 апреля 2018 08:32 Новый генплан и ПЗЗ Самары презентуют жителям в начале 2018 года

Уже 10 апреля, а слушания не назначены!

andreykuropatkin куропаткин 06 апреля 2018 06:38 Перед чемпионатом мира по футболу самарские дороги помоют с шампунем

Всё правильно, а то ямы на Ташкентской слишком грязные. Ездить неудобно

Алексей Баранов 06 апреля 2018 06:21 Перед чемпионатом мира по футболу самарские дороги помоют с шампунем

Для начала нужно произвести срезку грунта с газона согласно нормам. Смысл мыть, если после первого дождя грязь с газона вернется на дороги.

Вячеслав Привольный 04 апреля 2018 14:14 В Новокуйбышевске крыша жилого дома обвалилась под тяжестью снега

Сегодня на крыше, ул. Киевская, 11 продолжаются восстановительные работы. С помощью автокрана спускают элементы демонтированного повреждённого участка кровли, уже доставили пиломатериалы для обустройства новой обрешётки. АО "ЖУК" восстановление планируют закончить до конца недели. Завтра планируется встреча главы г.о. Новокуйбышевск Сергея Маркова с представителями "Фонда капитального ремонта", на которой будет поднята, в том числе, и тема данного происшествия. Напомним, что капитальный ремонт кровли запланирован на 2019 год. Управляющая компания производит ремонтные работы только текущего характера.(источник: Новокуйбышевск официальный).

Фото на сайте

Депутаты Самарской городской думы проверили ход работ по ремонту Южного моста и путепровода "Аврора"

Депутаты Самарской городской думы проверили ход работ по ремонту Южного моста и путепровода "Аврора"

На самарских домах появятся портреты Юрия Гагарина и Дмитрия Козлова

На самарских домах появятся портреты Юрия Гагарина и Дмитрия Козлова

Виктор Сазонов и Олег Фурсов посетили парк им. 50 лет Октября

Виктор Сазонов и Олег Фурсов посетили парк им. 50 лет Октября

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости

Архив

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 1 2 3 4 5 6