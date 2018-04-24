Ремонт дворов многоквартирных домов и проездов к ним в Сызрани обойдется в 35 млн рублей

Прием заявок на участие в аукционе по поиску подрядчика, который отремонтирует дворовые территории многоквартирных домов и проездов к ним в Сызрани, завершится 10 мая, сообщается на сайте госзакупок.

Подрядчик должен будет привести в порядок проезды к дворам по адресам: по ул. Гагарина (от ул. Комарова до ФОК "Надежда"), по пр. 50 лет Октября (от ул. Комарова, 12 до пр. 50 лет Октября, 12) и по ул. 50 лет Октября (от пр. 50 лет Октября, 2 до пр. Космонавтов).

В настоящее время на дорожном покрытии есть трещины, колеи, ямы и просадки. Победившая компания должна будет до 31 августа отремонтировать дорожное покрытие и тротуары. заменить бордюрные камни и восстановить ливневую канализацию.

На это ей выделят 34,9 млн руб. из областной и городской казны.

Итоги подведут 14 мая.