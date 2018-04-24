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Губернатор Власть и политика

Градостроительный совет при губернаторе возобновил работу спустя четыре года

САМАРА. 24 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Во вторник, 24 апреля, после четырехлетнего перерыва возобновил работу градостроительный совет при губернаторе Самарской области. Первое заседание провел председатель совета Дмитрий Азаров.

Градостроительный совет при губернаторе возобновил работу спустя четыре года Градостроительный совет при губернаторе возобновил работу спустя четыре года
Фото: Андрей Савельев

Совещательный орган при губернаторе серьезно обновился. В его состав вошли ведущие эксперты, известные и молодые архитекторы, ученые, руководители градостроительных блоков администраций городов и районов.

Как отметил в начале заседания Дмитрий Азаров, градсовет должен стать локомотивом позитивных изменений в городах и населенных пунктах, экспертным органом для разработки, принятия и согласования нормативно-правовых актов, прежде всего стратегического характера.

"Наша общая задача — придать совещательному органу статус основного координатора всей градостроительной политики региона. Вопросы градостроительства, благоустройства, формирование комфортной среды, сохранения культурного наследия актуальны всегда. А когда им уделяется недостаточно внимания на протяжении ряда лет, они переходят из разряда актуальных в разряд проблемных", — подчеркнул глава региона.

Он напомнил, что в Послании Федеральному собранию президент России Владимир Путин поставил задачу развернуть программу пространственного развития страны. Масштабный проект предполагает преображение городов и поселков, применение передовых строительных технологий и архитектурных решений, использование цифровых технологий в работе социальных объектов, общественного транспорта, коммунального хозяйства.

"Президент нацеливает нас на системный подход к градостроительной политике, — отметил Дмитрий Азаров. — И мы должны не просто восстановить ее, а по сути, выстроить заново, сделать целостной и органичной".

Дмитрий Азаров обозначил первоочередные задачи, стоящие перед градостроительным советом при губернаторе. Прежде всего, это приведение в соответствие с федеральным законодательством документов территориального планирования, генпланов городов, правил землепользования и застройки, контроль за соответствием муниципальных правовых актов стратегическим целям региона. Также совещательный орган должен стать основой для формирования кадрового резерва в архитектурно-строительной сфере и экспертной площадкой по оценке качества городской и поселковой среды.

"Особо хочу подчеркнуть, что градостроительный совет должен стать мощным инструментом проведения единой градостроительной политики, улучшения инвестиционного климата в регионе. Все это — стратегические задачи, которыми нужно заниматься на системной, регулярной основе, а не раз в четыре года", — сказал Дмитрий Азаров и выразил уверенность, что рекомендации градсовета помогут преобразить населенные пункты и будут способствовать созданию более комфортных условий для жизни людей.

Подробно о составе совета и порядке работы доложил заместитель министра строительства — главный архитектор области Анатолий Баранников. В приоритете работы совета на 2018 год — жилищное строительство и развитие промышленности строительных материалов, формирование комфортной городской среды и вопросы охраны объектов культурного наследия, рассмотрение генпланов Самары и Тольятти, а также стратегий социально-экономического развития муниципалитетов и их соответствие стратегии развития региона.

Об основных направлениях социально-экономического развития области до 2030 года доложил врио министра экономического развития, инвестиций и торговли Александр Кобенко. Ключевые цели документа — улучшение качества жизни, обеспечение экономического роста, повышение эффективности работы органов власти.

Вокруг программы развития развернулась дискуссия, в ходе которой эксперты внесли ряд предложений по актуализации документа. Они касались различных вопросов, в том числе, пространственного развития региона в контексте всей страны, развития Самарско-Тольяттинской агломерации и транспортной составляющей региона.

Напомним, о необходимости развития транспортно-логистической инфраструктуры региона и вхождения в глобальные федеральные проекты в своем послании говорил Дмитрий Азаров. "На них в ближайшие годы будут ассигнованы колоссальные суммы, и Самарская область должна стать активным участником этих программ, — сказал глава региона. — Нам нужно видеть глобальные тренды и ясно понимать свое место в них. И, в частности, в реализации крупнейшего межгосударственного инвестиционного проекта — создания Великого шелкового пути между Китаем и Европой с прогнозируемым объемом капитальных вложений более $ 1,3 трлн".

В предыдущие годы о необходимости попадания области в федеральную транспортную стратегию много говорили, однако конкретных шагов предпринято не было. В итоге Самарская область не попала в систему международных транспортных коридоров. Дмитрию Азарову удалось добиться  поддержки на федеральном уровне, с этим вопросом он обратился лично к президенту в ходе его визита в Самарскую область.

Владимир Путин поручил скорректировать стратегию, предоставив Самарской области шанс войти в международный транспортный коридор. А комиссия российского правительства распорядилась подготовить технико-экономическое обоснование для строительства моста через Волгу, выбрав для него оптимальное место. По словам главы региона, важно успеть попасть в этот "последний вагон уходящего поезда".

В завершении заседания глава региона обратил внимание членов совета, что градостроительные и стратегические документы развития территории должны быть тесно увязаны между собой. В предыдущие годы они разрабатывались и реализовались, зачастую никак не коррелируя друг с другом.

"Мы газон на стадионе "Самара Арена" укладывали, там есть строительная основа, а есть трава. И там через каждые два сантиметра ниточками все прошито. И здесь также должно быть: и со смыслами, и с документами, и с межведомственным взаимодействием. Связь должна быть неразрывная", — резюмировал Дмитрий Азаров.

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