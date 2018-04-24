Самарским ремесленникам во время ЧМ-2018 организуют специальные торговые места

В понедельник, 23 апреля, состоялось заседание общественного совета при Самарской городской думе.
Одним из первых был заслушан доклад и. о. руководителя городского департамента промышленности, предпринимательства, туризма, потребительского рынка товаров и услуг Игоря Летичевского.
Он рассказал об исполнении в 2017 г. долгосрочной целевой программы развития и поддержки малого и среднего предпринимательства городского округа Самара на 2013–2018 гг. По его информации, число малых и средних предпринимателей в Самаре растет: 63,3 тыс., по данным на 1 января 2017 г., против 61 тыс. на 1 января 2016 года.
"Правда, у нас нет мониторинга, число каких предпринимателей преобладает: малых или средних. Однако мы понимаем, что большинство уходит в микро-предпринимательство, — прокомментировал Игорь Летичевский. — Появляются новые и интересные бизнес-концепции, растут объемы производства. Думаю, показательным по их качеству и количеству будет срез данных по итогам чемпионата мира по футболу-2018".
Он также сообщил, что для самарских ремесленников и сувенирщиков будет организовано порядка 100 специальных торговых мест, выдержанных в единой тематике. Первые такие домики планируют установить на пересечении улиц Ленинградской и Молодогвардейской.
"Занимаясь бизнесом, можно создать что-то действительно интересное и нужное, а можно эксплуатировать то, что работает у других. Но в этом случае рынок быстро перенасыщается, и товар перестает быть востребованным. Может ли ваш департамент проводить ликбез с будущими предпринимателями, какие сферы действительно нуждаются в новом продукте?" — поинтересовался председатель думы Алексей Дегтев.
Игорь Летичевский признался, что такой разъяснительной работой департамент не может заниматься в силу нехватки кадров, но она была бы действительно уместна и востребована.
Последние комментарии
Сегодня звоню в колл-центр администрации Новокуйбышевска, спрашиваю, когда отключите отопление, уже неделю спать невозможно без вентилятора, в комнате при открытых форточках +31. Они заявляют, мол, проводим голосование за отключение с 20-го апреля! А с какой стати я должен за эти дни платить? Я за электроэнергию, потреблённую вентилятором тоже оплачу! Голосование они проводят!!!
Дороги уберите от песка,позорище,приедут со всего мира дышать нашей пылью на дорогах .во позорище
Мадагаскар закроют пускай вот где неприкрытые нарушения. Ели там будет пожар это будет папы.
Могу сказать вам с уверенностью: Самарская область сегодня служит "обнальной площадкой" всей нашей страны.
Уже 10 апреля, а слушания не назначены!