Департамент градостроительства просит прокуратуру принять меры по отношению к ООО "Самарский монолит"

В понедельник, 23 апреля, в прокуратуру Самары поступило обращение от департамента градостроительства Самары с просьбой принять меры по отношению к ООО "Самарский монолит" в связи с неисполнением ими судебного решения.
Напомним, в марте 2016 года Ленинский районный суд обязал ООО "Самарский монолит" привести в первоначальное состояние земельный участок по ул. Солнечная, 51А.
На данном земельном участке площадью 2,1 тыс. кв. м планировалось возведение многоэтажного дома. Но строительные работы были приостановлены по причине выявленных областным минстроем нарушений градостроительного законодательства.
Решение суда по возвращению земельного участка в надлежащий вид ООО "Самарский монолит" должно было исполнить в полном объеме до 5 апреля 2017 года. Но до сих пор строительная площадка огорожена забором, а внутри ее вырыт котлован под устройство фундамента.
11 апреля в администрации города состоялось совещание, котором было принято протокольное решение, что до 13 апреля ООО "Самарский монолит" предоставит график засыпки котлована. Но застройщики его до сих пор не предоставили. В связи с этим городскими властями было принято решение направить соответствующее обращение в надзорный орган.
Последние комментарии
Сама идея неплоха, но проект возможно требует доработки.
Интересно:этот предприниматель-фсбшник (Олег Кирзунов) попал в новые санкционные списки? По моему он очень токсичный гражданин.
В Рощинском по крупному счету необходимо Все капитально отремонтировать,а не только оплату УК за ЖКХ собирать и ни чего не делать на протяжение 10 лет.
Ох как много еще таких объектов, но если следовать динамике ожидания дольщиков 14лет, то мою "Новую зарю" сдадут через 3 года, ну чтож, 11 лет ждем и 3 года выждем. Возлагаем надежды на господина Азарова!
Какие дома???Пока от остановки до Амбара дойдешь навозом провоняешь,ветер сильный постоянно!!!А к вечеру как будто трубу навозную открывают и весь навоз перед носом течет.Люди в этих домах должны с закрытыми окнами сидеть???Да еще и в английском стиле)))