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Строительство и недвижимость Экономика и бизнес

Департамент градостроительства просит прокуратуру принять меры по отношению к ООО "Самарский монолит"

САМАРА. 24 АПРЕЛЯ. ВОЛА НЬЮС.
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В понедельник, 23 апреля, в прокуратуру Самары поступило обращение от департамента градостроительства Самары с просьбой принять меры по отношению к ООО "Самарский монолит" в связи с неисполнением ими судебного решения.

Фото: Архив «ВН»

Напомним, в марте 2016 года Ленинский районный суд обязал ООО "Самарский монолит" привести в первоначальное состояние земельный участок по ул. Солнечная, 51А.

На данном земельном участке площадью 2,1 тыс. кв. м планировалось возведение многоэтажного дома. Но строительные работы были приостановлены по причине выявленных областным минстроем нарушений градостроительного законодательства.

Решение суда по возвращению земельного участка в надлежащий вид ООО "Самарский монолит" должно было исполнить в полном объеме до 5 апреля 2017 года. Но до сих пор строительная площадка огорожена забором, а внутри ее вырыт котлован под устройство фундамента.

11 апреля в администрации города состоялось совещание, котором было принято протокольное решение, что до 13 апреля ООО "Самарский монолит" предоставит график засыпки котлована. Но застройщики его до сих пор не предоставили. В связи с этим городскими властями было принято решение направить соответствующее обращение в надзорный орган.

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