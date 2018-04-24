Полномочия по отлову и содержанию безнадзорных животных передали местным властям

Во вторник, 24 апреля, Самарская губернская дума в двух чтениях приняла закон "О наделении органов местного самоуправления на территории Самарской области отдельными государственными полномочиями по организации проведения мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных животных". Внес законопроект прокурор Самарской области.

Согласно федеральному законодательству, вопросы отлова и содержания животных напрямую отнесены к полномочиям субъектов РФ и должны осуществляться за счет региональных бюджетов. При этом органы местного самоуправления имеют лишь право заниматься данной деятельностью.

Новый законопроект предлагает "спустить" госполномочия на уровень местных властей. "По сути, мы лишь закрепляем сложившийся порядок, — комментирует заместитель председателя комитета губернской думы по местному самоуправлению Вера Попова. — Муниципалитеты и так занимаются этим вопросом, причем за собственный счет. И если Самара и Тольятти еще могут себе это позволить, то в малых городах средств на эти цели нет вообще".

Всего муниципалитетам передается 8 полномочий, включая отлов животных, их транспортировку, осмотр специалистом, помещение в пункт временного содержания, передачу заинтересованным лицам.

Предусмотрена законом и эвтаназия, но производиться она может лишь в некоторых случаях — если животное испытывает страдания, которые нельзя прекратить иным способом; когда оно болеет неизлечимым заразным заболеванием, либо является его переносчиком; при наличии у животного бешенства; а также в случае агрессивного поведения, угрожающего жизни и здоровью человека.

Также есть особые требования и к отлову животных — в частности, подрядчику запрещается использовать способы и приспособления, влекущие увечье, травму или угрозу жизни животного.

Вместе с полномочиями муниципалитеты получают и средства на их исполнение. Они будут выделяться из областного бюджета в форме субвенций. При этом первые суммы поступят уже в текущем году.

Объем средств для конкретного города (района) будет рассчитываться по специальной методике. При этом норматив расхода не должен быть выше 2,5 тыс. руб. на одну особь. При прогнозной численности безнадзорных животных 27907 голов потребность бюджета на данные цели составляет 69,7 млн руб. ежегодно.

Реализовывать полномочия местные власти будут под строгим контролем областного правительства. Согласно закону, каждый квартал они будут предоставлять в департамент ветеринарии Самарской области отчеты о проведенных мероприятиях и потраченных средствах.

Закон вступает в силу через 10 дней после его опубликования.