Полномочия по отлову и содержанию безнадзорных животных передали местным властям

Во вторник, 24 апреля, Самарская губернская дума в двух чтениях приняла закон "О наделении органов местного самоуправления на территории Самарской области отдельными государственными полномочиями по организации проведения мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных животных". Внес законопроект прокурор Самарской области.
Согласно федеральному законодательству, вопросы отлова и содержания животных напрямую отнесены к полномочиям субъектов РФ и должны осуществляться за счет региональных бюджетов. При этом органы местного самоуправления имеют лишь право заниматься данной деятельностью.
Новый законопроект предлагает "спустить" госполномочия на уровень местных властей. "По сути, мы лишь закрепляем сложившийся порядок, — комментирует заместитель председателя комитета губернской думы по местному самоуправлению Вера Попова. — Муниципалитеты и так занимаются этим вопросом, причем за собственный счет. И если Самара и Тольятти еще могут себе это позволить, то в малых городах средств на эти цели нет вообще".
Всего муниципалитетам передается 8 полномочий, включая отлов животных, их транспортировку, осмотр специалистом, помещение в пункт временного содержания, передачу заинтересованным лицам.
Предусмотрена законом и эвтаназия, но производиться она может лишь в некоторых случаях — если животное испытывает страдания, которые нельзя прекратить иным способом; когда оно болеет неизлечимым заразным заболеванием, либо является его переносчиком; при наличии у животного бешенства; а также в случае агрессивного поведения, угрожающего жизни и здоровью человека.
Также есть особые требования и к отлову животных — в частности, подрядчику запрещается использовать способы и приспособления, влекущие увечье, травму или угрозу жизни животного.
Вместе с полномочиями муниципалитеты получают и средства на их исполнение. Они будут выделяться из областного бюджета в форме субвенций. При этом первые суммы поступят уже в текущем году.
Объем средств для конкретного города (района) будет рассчитываться по специальной методике. При этом норматив расхода не должен быть выше 2,5 тыс. руб. на одну особь. При прогнозной численности безнадзорных животных 27907 голов потребность бюджета на данные цели составляет 69,7 млн руб. ежегодно.
Реализовывать полномочия местные власти будут под строгим контролем областного правительства. Согласно закону, каждый квартал они будут предоставлять в департамент ветеринарии Самарской области отчеты о проведенных мероприятиях и потраченных средствах.
Закон вступает в силу через 10 дней после его опубликования.
Последние комментарии
Вывод:Пока бегаешь по комиссиям,деревья будут падать на людей, а Леонид Дюгаев всегда найдёт отмазку. На деревья, господа из управления, на деревья! По вас лесоразработки горькими слезами плачут!
почему в документе не было строки убрать совсем? ни к чему там ЭТО!!!!!!
А не может УФАС как-то ограничить эту торговлю? Который года к ночи 31 декабря и половина завезенных в город елок не раскупается. Зачем зазря губить леса? Местным властям -то наплевать, им главное собрать с кавказских торговцев побольше бабла себе в карман. Может экологи проснутся.
Вот этого человека можно назначить, четко знает что нужно делать, с кого спрашивать. На сколько известно он кроме огромного стажа в МВД еще и армию прошел. Думаю из всех кандидатов он для города наиболее подходящий, так как остальные это бизнесмены, рвущиеся ко власти и готовые использовать ее для собственного обогащения, или пиарщики своей персоны, которые реально вряд ли справятся с городом - миллионником!
Из 741 квартиры, которые нужно было приобрести на переселения граждан из аварийного жилья, приобрели 502 квартиры. Оставшиеся 239 квартир передадут ДУИ г.о.Самара до 8 декабря 2017 года. Вопрос: "Почему нас не переселяют в 502 квартиры, которые уже в муниципальной собственности?" Наш дом признан аварийным в 2010 году. Наш дом включен в государственную программу Самарской области"Развитие жилищного строительства в Самарской области" до 2020 года. В феврале 2015 году мы посмотрели квартиру , которую нам предложил ДУИ г.о.Самара. Квартира нам понравилась и мы дали свое согласие - написали заявление на переселение в нее. На переселение по "договору мены". ЭТО БЫЛО В 2015 ГОДУ!!! ЧЕРЕЗ ТРИ МЕСЯЦА БУДЕТ ТРИ ГОДА КАК МЫ НАПИСАЛИ ЗАЯВЛЕНИЕ, ЧТО МЫ СОГЛАСНЫ НА ТУ КВАРТИРУ, КОТОРУЮ НАМ ПРЕДЛОЖИЛ ДЕПАРТАМЕНТ УПРАВЛЕНИЯ ИМУЩЕСТВОМ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРЫ. Оказалось, что передача квартиры по "ДОГОВОРУ МЕНЫ" - это незаконная сделка, когда речь идет об аварийном жилье. НОТАРИУС отказывается регистрировать такую сделку! Передать квартиру можно только по "СОГЛАШЕНИЮ". Это ст.32 ЖК РФ. Подразумевает еще и выкуп земли под аварийным домом в муниципальную собственность. Департамент управления имуществом г.о.Самара три года судится с нотариусом. Нотариус выигрывает все суды. А люди вынужденны жить на съемном жилье. И платить за обе квартиры. Так как проживать в аварийном доме стало невозможно. В нем нет воды, газа отопления. Есть в нем мародеры, БОМЖы и риск обрушения.