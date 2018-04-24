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Культура

Самарцев приглашают участвовать в интернет-флешмобе и выиграть билеты на парад

САМАРА. 24 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Накануне Дня Победы в Самарской области в социальных сетях "ВКонтакте" и "Одноклассники" проводится интернет-флешмоб "НавстречуПобеде".

Для участия нужно снять короткое видео на тему 9 Мая или Великой Отечественной Войны - не более 2 минут. В видеоролике можно рассказать о воевавших родственниках, прочитать стихи или спеть патриотическую песню, снять видео о помощи ветеранам или о том, как облагораживают памятники или обелиски.

Видеоролик нужно опубликовать на личной странице или в аккаунте организации в социальных сетях с хэштегами #НавстречуПобеде63 #ВолонтерыПобеды #СамарскаяОбласть.

Интернет-флешмоб продлится до 30 апреля, итоги планируют подвести до 5 мая. Самые активные участники получат пригласительные билеты на Парад Победы на пл. им. Куйбышева 9 мая.

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