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Молодежная политика Общество

В Приморском крае прошло открытие Семнадцатых молодежных Дельфийских игр России

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В Приморском крае, 21 апреля, состоялась торжественная церемония открытия Семнадцатых молодежных Дельфийских игр России. В Играх принимают участие 1862 дельфийца в составе делегаций из 69 субъектов Российской Федерации.

Мероприятия Семнадцатых молодежных Дельфийских игр России приурочены Году добровольца (волонтера), проводимому в Российской Федерации в 2018 году, проходят в рамках Десятилетия детства в Российской Федерации и посвящены Году культуры в Содружестве Независимых Государств.

В адрес Семнадцатых молодежных Дельфийских игр России поступили приветствия президента Российской Федерации В. В. Путина, председателя правительства Российской Федерации Д. А. Медведева, председателя федерации независимых профсоюзов России М. В. Шмакова. Также поступило приветствие от И.Чомбора, мэра города Ружомберока (Словацкая Республика), в котором с 20 по 24 августа 2018 года состоятся Вторые открытые молодежные Европейские Дельфийские игры.

В ходе церемонии прошло театрализованное представление с участием творческих коллективов Приморского края, состоялся парад делегаций регионов России. Старт Дельфийских игр 2018 года был ознаменован зажжением символического дельфийского огня и праздничным фейерверком, сообщают организаторы мероприятия.

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