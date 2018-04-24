В Приморском крае прошло открытие Семнадцатых молодежных Дельфийских игр России

В Приморском крае, 21 апреля, состоялась торжественная церемония открытия Семнадцатых молодежных Дельфийских игр России. В Играх принимают участие 1862 дельфийца в составе делегаций из 69 субъектов Российской Федерации.
Мероприятия Семнадцатых молодежных Дельфийских игр России приурочены Году добровольца (волонтера), проводимому в Российской Федерации в 2018 году, проходят в рамках Десятилетия детства в Российской Федерации и посвящены Году культуры в Содружестве Независимых Государств.
В адрес Семнадцатых молодежных Дельфийских игр России поступили приветствия президента Российской Федерации В. В. Путина, председателя правительства Российской Федерации Д. А. Медведева, председателя федерации независимых профсоюзов России М. В. Шмакова. Также поступило приветствие от И.Чомбора, мэра города Ружомберока (Словацкая Республика), в котором с 20 по 24 августа 2018 года состоятся Вторые открытые молодежные Европейские Дельфийские игры.
В ходе церемонии прошло театрализованное представление с участием творческих коллективов Приморского края, состоялся парад делегаций регионов России. Старт Дельфийских игр 2018 года был ознаменован зажжением символического дельфийского огня и праздничным фейерверком, сообщают организаторы мероприятия.
Последние комментарии
Прекрасный почин. Детей в работу, а родителей за ворота... Браво.
Многоуважаемые коллеги! Полагаю, что пресс-релиз составлен не совсем корректно. Из-за неполноты информации у читателя может создаться ошибочное впечатление, что грантовая поддержка 5-ти проектам на сумму 1 млн рублей тоже оказана Сбербанком. Однако гранты предоставляются Фондом развития гражданского общества (г. Нижний Новгород). Поволжским же банком Сбербанка России была оказана помощь смене "Ты—предприниматель" в существенно меньшем объеме, а также предоставлены призы для I фестиваля молодежных театров ПФО на "iВолге" и смены "Спортивная молодежь...", за что мы весьма признательны коллективу Сбербанка России—партнера форума.
Так их надо было с медиками объединять.
а как работает это тайм-кафе? и какова стоимость времени там? ведь в тайм кафе, вроде как, за время платят. и что там интересного не в день открытия? просто своеобразная ярмарка вакансий меня не очень интересует. или смысл как раз и есть в том, чтобы платить деньги, чтобы какое-то время неформально пообщаться с бизнес-экспертами? ну и по описанию место больше похоже на коворкинг чтоли. и да, в Самаре уже тьма тайм-кафе, так что оно явно не первое.
НЕ СТЫДНО! МОСТ КАК НЕДЕЛЮ НАЗАД ПРОШЁЛ. А ИНФА ВСЁ ВИСИТ. НЕПРИЯТНО ЧИТАТЬ О ТОМ, ЧТО УЖЕ ПРОШЛО.