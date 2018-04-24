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Хоккей Спорт

ХК "Лада" стал вторым на турнире памяти Цыгурова

ТОЛЬЯТТИ. 24 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Во вторник, 24 апреля, завершился турнир юниорских команд (U15).

В матче за третье место встретились "Спартаковец" (Екатеринбург) и "Комета" (Самара). За 60 минут игры соперники ни разу не смогли поразить ворота. В серии буллитов точнее оказались уральцы — 1:0.

В финале играли "Лада" и "Нефтяник" (Альметьевск). Гости забросили две безответные шайбы, взяв реванш за поражение на предварительном этапе (2:4) — 2:0 победа "Нефтяника".

Лауреаты турнира:лучший вратарь — Данила Овчарик ("Лада -04"); лучший защитник — Никита Луковенков ("Спартаковец"); лучший нападающий — Александр Пономарев  ("Лада"); лучший бомбардир — Георгий Киселев ("Нефтяник"), сообщает официальный сайт клуба.

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