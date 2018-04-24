ХК "Лада" подал документы для участия в чемпионате ВХЛ

Хоккейный клуб "Лада" предоставил в офис Федерации хоккея России пакет документов для участия в Чемпионате Высшей хоккейной лиги сезона-2018/19.
После проверки всех документов, а также инспектирования арены на предмет соответствия Регламенту ВХЛ, будет принято решение о допуске нашего клуба к участию в чемпионате, сообщает официальный сайт "Лады".
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