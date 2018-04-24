"Крылья Советов" заключили контракты с двумя воспитанниками "КС-ЦПФ"

Футбольный клуб "Крылья Советов" подписал соглашения с двумя игроками "КС-ЦПФ" 2002 г.р. – защитником Никитой Котиным и голкипером Данилой Бельтюковым. Оба футболиста являются воспитанниками тренера Вадима Ботова.
Никита Котин постоянно привлекается в юношескую сборную России (главный тренер – Дмитрий Хомуха) и является очень перспективным молодым центральным защитником. Данила Бельтюков привлекается к тренировкам команды "Крылья Советов-2" и проводил с командой зимние сборы, сообщает официальный сайт клуба.
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