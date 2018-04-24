Дмитрий Шляхтин: ""Лада" определится с главным тренером до 1 мая"

Тольяттинская "Лада", которая подала документы для участия в чемпионате ВХЛ, назначит главного тренера команды до 1 мая. Об этом сообщил министр спорта Самарской области, вице-президент клуба Дмитрий Шляхтин.

"Назначим главного тренера до 1 мая, — сообщил Шляхтин. — Сейчас идет процесс переговоров — это вопрос диалога, надо решать все по концепции".

Ранее некоторые СМИ сообщили, что команду может возглавить Анатолий Емелин.

"Интерес к Емелину у нас присутствует, но есть и другие кандидатуры", - приводит слова Шляхтина официальный сайт ВХЛ.