БК "Самара-2" взял "серебро" "Финала восьми", проиграв "ЦСКА-Юниор" - 74:78

Во вторник, 24 апреля, в главном матче "Финала восьми" БК "Самара-2" встретился с "ЦСКА-Юниор".

2:8 — уже на третьей минуте матча Дмитрий Пивцайкин запросил тайм-аут. Два трехочковых от Дмитрия Гусенкова и Филиппа Стойко позволили к середине стартового периода подобраться к москвичам вплотную — 10:12. А вскоре Филипп Стойко и Виктор Нестеров сравняли счет — 14:14. Потом, правда, гости вновь чуть убежали вперед. Хотя к концу периода их преимущество было символическим — 18:19.

А в начале второй четверти Дмитрий Гусенков броском издали вновь сделал счет равным — 21:21. Проходит пара минут — и к восторженному реву болельщиков (стоит ли говорить, что на такой матч съехались любители баскетбола со всей области) Георгий Коротяев выводит "Самару" в лидеры — 25:23. Штрафные Александра Кузнецова вроде бы укрепили ее положение, но в середине периода хозяева пропустили удар 0:15, перечеркнувший все старания - 27:38. Дмитрий Халдеев и Александр Кузнецов сняли с команды оцепенение, но все равно к большому перерыву отставание было заметным — 35:43.

К тому же и третью десятиминутку самарцы начали так себе, с 0:6. Но тут же ответили на это своим рывком 10:0, начало которому положила треха Агасия Тонояна — и не такие уже беспросветные 45:49 к середине четверти. Окончательно настичь москвичей не удалось, но и разница теперь была всего 5-6 очков. Если бы не баззер Юрия Умрихина с сиреной об окончании периода — 53:62.

Шикарный данк Дмитрия Халдеева в быстром отрыве, едва стартовала заключительная четверть, показал, что "Самара" и не думает сдаваться. Вот только гости продолжали исправно набирать очки. За 2:31 до сирены после очередного попадания Агасия Тонояна хозяевам оставалось отыграть "каких-то" 6 очков - 64:70. Получив дисквалифицирующий фол, зал покинул Иван Ребров. Отбиваясь в защите, самарцы допустили пару совсем необязательных потерь, казалось, приговорив сами себя…

И все же надежда на спасение оставалась: за 37 секунд до сирены все тот же Тоноян свел отставание к 4 очкам (68:72). И это было еще не все! Треха Дмитрия Гусенкова за 11 секунд до конца — 74:76. Увы, большего удача самарцам не позволила…



74:78 — "Самаре-2" достаются серебряные медали, сообщает официальный сайт клуба.