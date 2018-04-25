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Александр Фетисов: "Перед организаторами первых матчей на "Самара Арене" стоит задача протестировать все системы и сервисы" Валериан Панфилов: "Надеюсь, что с новым стадионом "Крылья" смогут вернуться в число лидеров по посещаемости" "Крылья Советов" заключили контракты с двумя воспитанниками "КС-ЦПФ" Сергей Корниленко: "Отметка в 50 голов - для меня не предел" 15 тысяч билетов на первый тестовый матч на "Самаре Арене" распроданы за полдня

Футбол Спорт

Александр Фетисов: "Перед организаторами первых матчей на "Самара Арене" стоит задача протестировать все системы и сервисы"

САМАРА. 25 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Перед организаторами первых матчей на стадионе "Самара Арена" стоит задача протестировать все системы и сервисы. Об этом в интервью клубному сайту "Крыльев Советов" рассказал врио вице-губернатора Самарской области Александр Фетисов.

Фото: www.kc-camapa.ru

Напомним, первый тестовый матч пройдет 28 апреля — на поле нового стадиона в рамках первенства ФНЛ встретятся "Крылья Советов" и воронежский "Факел".

Александр Фетисов напомнил, что по требованиям безопасности новые стадионы загружаются поэтапно.

"Первый тестовый матч будет проходить при 30% загрузке стадиона — реализовано 15 тысяч билетов, — поясняет он. — В первую очередь, забронированы билеты для наших самых преданных болельщиков — обладателей абонементов. Им покупать билеты не нужно — достаточно показать на входе свой абонемент. Такой подход будет применяться и на всех последующих матчах. Оставшиеся места, из-за повышенного внимания к первому матчу на новой арене, разлетелись за пять часов. Все это лишний раз говорит о том, что Самара по-настоящему футбольный город. И новый стадион настоящий подарок для многочисленных самарских болельщиков".

На тестовый матч на "Самара Арене" можно будет добраться на шаттлах и скоростном трамвае На тестовый матч на "Самара Арене" можно будет добраться на шаттлах и скоростном трамвае
В дни проведения тестовых матчей до стадиона "Самара Арена" можно будет добраться на специальных шаттлах и скоростном трамвае.

Врио вице-губернатора пообещал, что в ближайшее время будет опубликована билетная программа на матч 6 мая, где в свободной продаже будет значительно больше билетов.

"Не сомневаюсь, что в этот раз мы установим новый рекорд посещаемости не только в ФНЛ (сейчас он составляет 24 500), но и обновим рекорд посещаемости самарской арены в XXI веке", — поделился ожиданиями Александр Фетисов.

Он также отметил, что тестовый матч станет проверкой для нового стадиона.

"Сейчас перед организаторами матчей стоит задача протестировать все системы жизнеобеспечения стадиона и все сервисы, предоставляемые болельщикам, — говорит врио вице-губернатора. — При подготовке учитывается много нюансов — от транспортной логистики и прохождения зрителями контроля доступа на стадион, до организации камер хранения и навигации на арене".

По его словам, сейчас круглосуточно ведутся работы по благоустройству прилегающей к стадиону территории: на парковках завершается укладка асфальта, смонтированы системы освещения и видеонаблюдения, в ближайшие дни будет завершена установка ограждения и контрольно-пропускных пунктов. На завершающей стадии находятся работы и по подготовке "последней мили": на 100% готовы инженерные коммуникации, пожарные системы, завершается монтаж системы автоматического полива и электроснабжения, смонтированы числовые стелы и павильоны.

"Мы просим самарцев и гостей города с пониманием отнестись к тем рабочим моментам, которые будут сопровождать тестовые мероприятия. "Самара Арена" наш новый дом и от всех нас зависит, насколько он будет готов к приему гостей. Станьте частью команды, готовьтесь к ЧМ-2018 вместе с нами!", — обратился к болельщикам Александр Фетисов.

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