В Самаре водитель выпил водку во время задержания сотрудниками ДПС

В Самаре инспекторы ДПС совместно с активистами общественной организации "Ночной патруль" задержали мужчину, который предположительно находился в нетрезвом состоянии. До этого водитель врезался в иномарку и пытался скрыться. Когда его остановили сотрудники полиции он открыл бутылку водки, выпил и закусил карамелькой.

В понедельник, в 10 часов утра, около дома № 28 по ул. Елизарова активист "Ночного патруля" заметил два автомобиля на "аварийке" — видно, что недавно произошло ДТП: в иномарку врезалась вазовская легковушка. Активист решает спросить у водителей, не нужна ли им помощь и на его глазах детище отечественного автопрома уезжает, а другой шофер только и успевает крикнуть ему в след: "Да он пьяный!"

Общественник жмет на газ и начинает преследовать легковушку. Параллельно он передает информацию о машине ближайшему экипажу ДПС. Не проходит и нескольких минут, как пытавшийся скрыться водитель был остановлен.

Полицейские открывают дверь машины и удивляются сомнительному аромату, которым благоухает мужчина. Они просят пройти его для составления протокола, но тот, видимо, от переживания, достает из бардачка бутылку водки, открывает, выпивает и закусывает карамелькой.

"Я не выпивал сегодня и считаю, что не надо все это", — не особо четко излагает свои мысли Александр, который выходит из-за руля "четырнадцатой".

Позже он признается сотруднику ДПС: "Было дело, ну мы с шефом посидели накануне вечером. Ну выпимши был, да, базара нет. Выпимши, я не скрываю".

По словам мужчины, утром он возвращался с работы, попал в ДТП, предлагал другому водителю "договориться", но тот не захотел, потому Александр развернулся и уехал прочь.

Теперь мужчине предстоит отправиться в суд, потом, вероятно, лишиться водительского удостоверения и выплатить штраф в 30 тыс рублей.