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Происшествия

В Самаре водитель выпил водку во время задержания сотрудниками ДПС

САМАРА. 25 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Самаре инспекторы ДПС совместно с активистами общественной организации "Ночной патруль" задержали мужчину, который предположительно находился в нетрезвом состоянии. До этого водитель врезался в иномарку и пытался скрыться. Когда его остановили сотрудники полиции он открыл бутылку водки, выпил и закусил карамелькой.

В понедельник, в 10 часов утра, около дома № 28 по ул. Елизарова активист "Ночного патруля" заметил два автомобиля на "аварийке" — видно, что недавно произошло ДТП: в иномарку врезалась вазовская легковушка. Активист решает спросить у водителей, не нужна ли им помощь и на его глазах детище отечественного автопрома уезжает, а другой шофер только и успевает крикнуть ему в след: "Да он пьяный!"

Общественник жмет на газ и начинает преследовать легковушку. Параллельно он передает информацию о машине ближайшему экипажу ДПС. Не проходит и нескольких минут, как пытавшийся скрыться водитель был остановлен.

Полицейские открывают дверь машины и удивляются сомнительному аромату, которым благоухает мужчина. Они просят пройти его для составления протокола, но тот, видимо, от переживания, достает из бардачка бутылку водки, открывает, выпивает и закусывает карамелькой.

"Я не выпивал сегодня и считаю, что не надо все это", — не особо четко излагает свои мысли Александр, который выходит из-за руля "четырнадцатой".

Позже он признается сотруднику ДПС: "Было дело, ну мы с шефом посидели накануне вечером. Ну выпимши был, да, базара нет. Выпимши, я не скрываю".

По словам мужчины, утром он возвращался с работы, попал в ДТП, предлагал другому водителю "договориться", но тот не захотел, потому Александр развернулся и уехал прочь.

Теперь мужчине предстоит отправиться в суд, потом, вероятно, лишиться водительского удостоверения и выплатить штраф в 30 тыс рублей.

Гид потребителя

Последние комментарии

Марат Валиев 23 апреля 2018 12:02 В Самаре спустя семь лет вынесли приговор по делу о жестоком избиении в центре города

Злободневно. Прокуратура в лице подобных дам беспредельничает. Неправильно это....

Мурат Кабалоев 20 апреля 2018 13:22 В Самаре спустя семь лет вынесли приговор по делу о жестоком избиении в центре города

Степан Степанов прав! Не красят такие как Денисова Марина, мл. советник юстиции цех прокуратуры. Не просто страну коррупция погубит, а привлекать таких надо.

Stepan Stepanov 20 апреля 2018 10:23 В Самаре спустя семь лет вынесли приговор по делу о жестоком избиении в центре города

Какие люди, Мурат Азраилович, так вы же сами ее из Иванова с мужем привезли, а потом оба ее тут одну и оставили, вот она и чудит себе на жизнь тут теперь. Говорят с катушек слетела баба совсем - мужики, бабки... эту страну погубит коррупция.

Мурат Кабалоев 19 апреля 2018 12:11 В Самаре спустя семь лет вынесли приговор по делу о жестоком избиении в центре города

Эта Денисова еще та к**за. Бывший муж у нее в генпрокуратуре трудится, он щас будет за нее впрягаться. Просто Марина Денисова хотела денег тоже набегу по этому делу. Интересно посмотреть, чем все кончится.

Марат Валиев 18 апреля 2018 12:47 В Самаре спустя семь лет вынесли приговор по делу о жестоком избиении в центре города

Бывает и так. На самом деле - история проданного дела

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