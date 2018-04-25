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ДТП Происшествия

В Самаре в ДТП с двумя иномарками пострадал ребенок

САМАРА. 25 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Во вторник, 24 апреля, в Самаре произошло ДТП с участием 35-летней женщины, которая примерно в 17:20, управляя автомобилем Honda Civic, ехала по пр. Юных Пионеров со стороны пр. Кирова в направлении ул. Севастопольской, сообщили корреспонденту Волга Ньюс в отделении пропаганды БДД ОГИБДД Самары.

По предварительным данным полицейских, на перекрестке с ул. Каховской, который является перекрестком неравнозначных дорог, автоледи не выполнила требование знака, не уступила дорогу и столкнулась с автомобилем Mazda CX-5 под управлением 42-летней женщины, которая ехала по ул. Каховской со стороны ул. Вольской. 

В ДТП, как сообщают полицейские, пострадала женщина, управлявшая автомобилем Honda Civic. У нее было подозрение на закрытую травму живота. И семилетняя девочка — пассажир автомобиля Mazda CX-5, находившаяся на заднем сидении в специальном удерживающем устройстве. Она, предположительно, получила ушиб мягких тканей теменной области.

По данным полицейских, после оказания медицинской помощи обе пострадавшие были отпущены домой.
В Отделении пропаганды БДД ОГИБДД Самары сообщают, что по факту ДТП проводится проверка и призывают водителей быть максимально внимательным при перевозке детей и соблюдать ПДД.

 

Гид потребителя

Последние комментарии

Михаил И 13 марта 2018 11:12 В центре Самары водитель Geely сбил ребенка на пешеходном переходе

Знаете какая самая маленькая деталь в машинах китайского производства? я знаю - это мозг водителя..... этот контингент который позарился на данного автопроизводителя уже сами по себе неадекватны лишь только потому, что зашли в автосалон и задумались о приобретении китайского авто.... не говоря уже о приобретении....

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Какой мажорчик, это ведро с болтами стоит копейки, нива дороже.

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Как там мажорчик,фэйс не пострадал?

Алексей Алексей 18 января 2018 08:52 При столкновении двух автомобилей в Алексеевском районе погиб молодой водитель

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На самом деле виноваты не водители а дорожная служба которая дрочит а не убирает дороги ! На остоповках место снега устраивают болото из грязи правительство нас считают за свиней . отношение мерзкое к нам . кто голосует за нынешнее правительство не понимаю !

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