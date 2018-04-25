Туристический инвестпроект стоимостью более 1 млрд руб. одобрен регправительством

В правительстве Самарской области 24 апреля был рассмотрен инвестиционный проект в сфере туризма, сообщает сайт областного агентства по привлечению инвестиций.
Заседание № 19 рабочей группы по инвестиционным проектам при совете по улучшению инвестиционного климата в Самарской области прошло под председательством врио вице-губернатора — министра экономического развития, инвестиций и торговли Самарской области Александра Кобенко.
На рабочей группе был представлен инвестиционный проект, предполагающий создание современного апарт-отеля с развитой инфраструктурой и широким спектром дополнительных услуг, включающих ресторанный комплекс, спа-зону с бассейном, развлекательный центр, конференц-зал, спортивные площадки.
Объем инвестиций — свыше 1 млрд рублей.
Реализация инвестиционного проекта направлена на развитие туристической инфраструктуры, а также увеличение предложения туристических услуг на территории Самарской области. При этом в результате реализации проекта будет создано 140 новых рабочих мест.
Проект рекомендован к включению в перечень стратегических инвестиционных проектов Самарской области.
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