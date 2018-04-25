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В регионе возбуждено 25 уголовных дел за неуплату 224 млн руб. налогов

САМАРА. 25 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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За I квартал 2018 г. в Самарской области возбуждено 25 уголовных дел за неуплаченные налоги на общую сумму 224 млн руб. и сокрытые денежные средства либо имущество, за счет которых должно производиться взыскание налогов на сумму 18,6 млн рублей.

Об этом сообщает сайт УФНС России по региону.

За это же время налоговыми органами Самарской области в территориальные отделы СУ СК РФ по региону для решения вопроса о возбуждении уголовных дел в порядке п. 3 ст. 32 НК РФ (26) и п. 3 ст. 82 НК РФ (19) направлено 45 материалов на сумму неуплаченных налогов 588,7 млн руб. и сокрытых денежных средств либо имущества, за счет которых должно производиться взыскание налогов на сумму 52,3 млн рублей.

Также за I квартал 2018 г. сумма ущерба, возмещенного налогоплательщиками на стадии доследственной проверки, на стадии предварительного следствия составила 106,3 млн рублей.

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