За заросший сорняками сельхозучасток наложен штраф 20 тысяч рублей

Инспекторы регионального управления Россельхознадзора провели проверку в Шенталинском районе и обнаружили земельный участок сельхозназначения площадью 44 га, заросший сорной растительностью.
Как сообщает пресс-служба ведомства, собственником земли является гражданка РФ, в отношении нее был составлен административный протокол и наложен штраф в размере 20 тыс. рублей.
Однако, в установленный законом срок, штраф оплачен не был. В связи с этим материалы дела направлены для рассмотрения мировому судье и судебным приставам-исполнителям для возбуждения исполнительного производства. В случае, если гражданка продолжит уклоняться от уплаты штрафа, то через 60 дней размер штрафа увеличится в два раза, либо собственнику участка будет назначен административный арест на срок до 15 суток, либо — обязательные работы на срок до 50 часов.
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