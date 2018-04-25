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Растениеводство АПК и пищепром

За заросший сорняками сельхозучасток наложен штраф 20 тысяч рублей

САМАРА. 25 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Инспекторы регионального управления Россельхознадзора провели проверку в Шенталинском районе и обнаружили земельный участок сельхозназначения площадью 44 га, заросший сорной растительностью.

Как сообщает пресс-служба ведомства, собственником земли является гражданка РФ, в отношении нее был составлен административный протокол и наложен штраф в размере 20 тыс. рублей.

Однако, в установленный законом срок, штраф оплачен не был. В связи с этим материалы дела направлены для рассмотрения мировому судье и судебным приставам-исполнителям для возбуждения исполнительного производства. В случае, если гражданка продолжит уклоняться от уплаты штрафа, то через 60 дней размер штрафа увеличится в два раза, либо собственнику участка будет назначен административный арест на срок до 15 суток, либо — обязательные работы на срок до 50 часов.

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