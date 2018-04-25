В Художественном музее пройдет фестиваль современной иллюстрации "Барбазуль"

В Самаре состоится фестиваль современной иллюстрации "Барбазуль".

Он пройдет в Художественном музее с 26 апреля по 10 июня, сообщила пресс-служба учреждения.

На фестивале будут представлены около 500 работ 40 художников. Они будут выполнены в различных техниках. Будут представлены комикстрипы и коммерческая иллюстрация.