В Художественном музее пройдет фестиваль современной иллюстрации "Барбазуль"

В Самаре состоится фестиваль современной иллюстрации "Барбазуль".
Он пройдет в Художественном музее с 26 апреля по 10 июня, сообщила пресс-служба учреждения.
На фестивале будут представлены около 500 работ 40 художников. Они будут выполнены в различных техниках. Будут представлены комикстрипы и коммерческая иллюстрация.
Последние комментарии
Восточное искусство очень самобытное и оригинальное, особенно для нас. Сама недавно увлеклась искусством Японии, но к сожалению даже на таких масштабных аукционах, как виолити выбор не очень велик, ну или я плохо ищу пока
Великолепный мастер. Пейзажи Николая просто живут. Постараюсь попасть на выставку.
Красотища. Была недавно в Киеве на ювелирной выставке - Злато.юа покорили - ооочень много экспонатов очень красивых
Хороший художник и достойные работы!
Полезное мероприятие, думаю найдет отзыв среди самарцев)