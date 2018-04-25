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Страхование Финансы

Компания ВТБ Страхование жизни запустила детский продукт "Уверенный старт"

САМАРА. 25 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Компания ВТБ Страхование жизни запустила детский продукт "Уверенный старт", который позволяет сформировать стартовый капитал для детей и внуков. По окончании программы ребенок гарантированно получит всю сумму накоплений, а также начисленный на нее инвестиционный доход. Программа также предусматривает страховую составляющую — освобождение от уплаты взносов в программу с сохранением целевой суммы накоплений и страховые выплаты в случае критических ситуаций.

По программе "Уверенный старт" доступно несколько вариантов уплаты взносов — от 3 тыс. рублей в месяц, от 25 тыс. рублей в год или от 100 тыс. рублей единовременно. Заключить договор можно на срок от 7, 10, 15 или 20 лет.

Максим Пушкарев, генеральный директор ВТБ Страхование жизни, прокомментировал: "Перед каждым родителем рано или поздно встает вопрос об образовании ребенка, приобретении жилья для него, формировании его финансового резерва. Это достаточно долговременные цели, начать копить на которые нужно заранее. Поэтому уверен, что наш новый детский продукт будет пользоваться спросом среди населения".

Гид потребителя

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Александр Ридель 23 апреля 2015 05:34 РОСГОССТРАХ: "Со страховкой беда не страшна!"

Но РГС застрахует по этой программе на специальных условиях только тех, кто еще приобретет дополнительно страховку жизни и здоровья. А пункт урегулирования убытков находится где-нибудь в самом отдаленном селе области )))))))

Georgy Aleksandrov 23 апреля 2015 05:06 РОСГОССТРАХ: "Со страховкой беда не страшна!"

судя по отзывам в интернете об этой страховой, не так страшна беда—как эта страховая

Дмитрий Флекс 16 апреля 2015 19:59 РОСГОССТРАХ установил минимальные цены на ОСАГО

Это статья из параллельной реальности? Или этот балабол не в курсе что твориться с "осаго" по всей стране последние два года. Многие отказались от этого откровенного грабежа, а он соловьем поет какие они хорошие, да "росгосТРАХ" первые в списке аферистов в области страхования.

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