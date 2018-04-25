Тольяттинская площадка СИБУРа сократит объем собственных сточных вод на 27%

На предприятии "СИБУР Тольятти" реализован инвестиционный проект по переводу системы охлаждения компрессорного оборудования с речной воды на оборотную. Реализация проекта направлена на сокращение потребления воды из Волги и уменьшение объема собственных сточных вод.

Замкнутая система водооборота внедрена на производстве сжатого воздуха и азота, где для охлаждения компрессорного оборудования требуется использование воды. Ранее вода перекачивалась из Волги через водозаборы предприятия, после использования поступала на биологические очистные сооружения "СИБУР Тольятти" и уже очищенная сбрасывалась в Волгу.

В рамках проекта производство соединили с одним из водооборотных блоков предприятия, исключив из цепочки очистные сооружения и водозабор, установили систему фильтрации и произвели переобвязку оборудования. Теперь вода циркулирует между производством и водооборотным блоком по замкнутой системе. После охлаждения оборудования вода поступает на градирни (специальные сооружения для остужения воды путем испарения), а затем обратно возвращается на производство.

"Создание замкнутой системы водооборота на одном из производств — это часть комплексной работы предприятия по ресурсосбережению, — комментирует начальник энергопроизводства "СИБУР Тольятти" Михаил Шевченко. — Помимо сокращения потребления речной воды и образования сточных вод значительно снижается использование электроэнергии на перекачку речной воды и очистку стоков. Сокращение стоков положительно скажется и на работе очистных сооружений, куда поступают стоки всего Центрального района Тольятти".