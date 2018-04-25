Стадион "Самара Арена" будет введен в эксплуатацию 25 апреля

В среду, 25 апреля, стадион "Самара Арена" будет введен в эксплуатацию, сообщают организаторы ЧМ-2018 в Самаре.

"В целом стадион готов к проведению игр. Остается только отстройка некоторых систем, которая завершится до тестового матча 28 апреля", — говорится в сообщении.

Напомним, что Самара примет четыре матча группового турнира ЧМ-2018: Коста-Рика — Сербия (17 июня), Дания — Австралия (21 июня), Уругвай — Россия (25 июня) и Сенегал — Колумбия (28 июня), а также встреча 1/8 финала (2 июля) и четвертьфинал (7 июля).