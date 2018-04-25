ВТБ предлагает малому и среднему бизнесу бесплатное открытие счета

ВТБ запустил акцию для малых и средних предприятий, открывающих первый расчетный счет в банке. В рамках специального предложения клиентам предлагается бесплатное открытие счета, подключение дистанционного обслуживания и выпуск ключа электронной подписи.

В рамках акции ВТБ также предлагает три месяца льготного обслуживания в рамках пакетов услуг "Бизнес-касса", "Развитие", "Бизнес-онлайн", "Премиум" и тарифного плана "Начнем с лучшего!". Специальные условия включают в себя бесплатное ведение счета, бескомиссионные переводы и операции с наличными.

Для того чтобы воспользоваться специальным предложением ВТБ, клиентам необходимо оформить заявку на сайте банка или обратиться в отделение, обслуживающее юридических лиц.

"Удовлетворение потребностей и высококачественное обслуживание малого и среднего бизнеса является одним из приоритетных направлений работы ВТБ. Мы постоянно совершенствуем наши продукты и сервисы, и рады, что можем предложить клиентам одни из самых привлекательных условий на рынке", — отметил заместитель президента-председателя правления банка ВТБ Денис Бортников.