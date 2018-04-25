Школу, поликлинику и два детсада в "Южном городе" за 1,6 млрд руб. построит "Древо.Строительство"

Строить школу на 1,5 тыс. мест, два детских сада (на 300 мест каждый) с бассейном и поликлинику с пунктом скорой помощи в "Южном городе" будет ООО "Древо.Строительство".

Компания оказалась единственным претендентом на исполнение этих работ, и согласно информации, опубликованной на сайте госзакупок, именно с ней планируется заключение соответствующих контрактов.

По данным ИАС Seldon Basis, ООО "Древо.Строительство" было зарегистрировано в июне 2015 г. и специализируется на строительстве жилых и нежилых зданий. Совладельцами общества являются Николай и Евгений Чудаевы. Выручка компании по итогам 2016 г. составила 76 млн руб., чистая прибыль — 90 тыс. рублей.

Так, общеобразовательную школу на 1,5 тыс. мест "Древо.Строительство" должно будет возвести до 1 декабря 2019 г. за 825,1 млн рублей. Строительство поликлиники на 250 посещений в смену с пунктом скорой помощи, гаражом и котельной обойдется в 322,6 млн рублей.

Завершить работы по этому объекту, а также по двум детским садам подрядчик должен будет до 15 декабря 2019 года.

Возведение одного детского сада оценено в 269,6 млн руб., другого — в 208,59 млн рублей.