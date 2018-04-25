Школу, поликлинику и два детсада в "Южном городе" за 1,6 млрд руб. построит "Древо.Строительство"

Строить школу на 1,5 тыс. мест, два детских сада (на 300 мест каждый) с бассейном и поликлинику с пунктом скорой помощи в "Южном городе" будет ООО "Древо.Строительство".
Компания оказалась единственным претендентом на исполнение этих работ, и согласно информации, опубликованной на сайте госзакупок, именно с ней планируется заключение соответствующих контрактов.
По данным ИАС Seldon Basis, ООО "Древо.Строительство" было зарегистрировано в июне 2015 г. и специализируется на строительстве жилых и нежилых зданий. Совладельцами общества являются Николай и Евгений Чудаевы. Выручка компании по итогам 2016 г. составила 76 млн руб., чистая прибыль — 90 тыс. рублей.
Так, общеобразовательную школу на 1,5 тыс. мест "Древо.Строительство" должно будет возвести до 1 декабря 2019 г. за 825,1 млн рублей. Строительство поликлиники на 250 посещений в смену с пунктом скорой помощи, гаражом и котельной обойдется в 322,6 млн рублей.
Завершить работы по этому объекту, а также по двум детским садам подрядчик должен будет до 15 декабря 2019 года.
Возведение одного детского сада оценено в 269,6 млн руб., другого — в 208,59 млн рублей.
Последние комментарии
Сама идея неплоха, но проект возможно требует доработки.
Интересно:этот предприниматель-фсбшник (Олег Кирзунов) попал в новые санкционные списки? По моему он очень токсичный гражданин.
В Рощинском по крупному счету необходимо Все капитально отремонтировать,а не только оплату УК за ЖКХ собирать и ни чего не делать на протяжение 10 лет.
Ох как много еще таких объектов, но если следовать динамике ожидания дольщиков 14лет, то мою "Новую зарю" сдадут через 3 года, ну чтож, 11 лет ждем и 3 года выждем. Возлагаем надежды на господина Азарова!
Какие дома???Пока от остановки до Амбара дойдешь навозом провоняешь,ветер сильный постоянно!!!А к вечеру как будто трубу навозную открывают и весь навоз перед носом течет.Люди в этих домах должны с закрытыми окнами сидеть???Да еще и в английском стиле)))